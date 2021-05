Goodfellas: le camée de la mère de Scorsese était presque improvisé

À l’heure actuelle, Martin Scorsese est reconnu comme l’un des noms les plus grands et les plus influents de l’industrie cinématographique, beaucoup de ses films étant considérés comme de véritables classiques modernes, en particulier ceux du genre gangster.

Un en particulier qui a gagné la préférence de ses fans est « Goodfellas », sorti en 1990 et inspiré par un cas réel dans lequel son protagoniste, Henry Hill, commence son histoire en parlant de la grande idolâtrie qu’il ressent envers la famille du crime Lucchese en East New York, un quartier à prédominance italienne.

L’une des séquences les plus emblématiques du film implique Catherine Scorsese, la mère du cinéaste, qui a une brève apparition en tant que mère de Tommy DeVito, un gangster volatil et dangereux joué par Joe Pesci. Le personnage emmène Henry (Ray Liotta) et Jimmy Conway (Robert De Niro) à la maison pour trouver une pelle et enterrer un corps, pour découvrir à leur grande surprise que leur mère était à la maison.

Lors de l’édition virtuelle du TCM Film Festival (selon Entertainment Weekly), Scorsese a évoqué la séquence en question, notant que sa mère avait improvisé une grande partie de sa participation au film, ne comptant que sur une seule ligne de dialogue.

« Quand les gens parlent d’improvisation, c’est vraiment de l’improvisation », a déclaré Scorsese. «Une fois que nous avons commencé à enregistrer, elle a attrapé quelque chose et a commencé à parler. Joe lui répondit. Bob (De Niro) a fait ce qu’il a fait, Ray a fait ce qu’il a fait. »

Elle avait deux caméras, nous étions dans une petite maison du Queens et je pense que la seule ligne écrite concernait un tableau qu’elle a fait.

«La clé, c’est finalement la chaleur entre eux et en particulier ma mère qui joue sa mère. C’est peut-être un psychopathe meurtrier, mais il est toujours son fils », dit Martin Scorsese, qui a maintenant 78 ans. Catherine Scorsese a fait quelques apparitions dans divers films de son fils, tels que « Mean Streets », « Casino », « Taxi Driver », ceci avant de décéder en 1997.