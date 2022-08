Goodbye to Keep Breathing : Melissa Barrera a un nouveau projet avec Paul Mescal

PHOTOS SONY

La figurine Netflix rejoint le protagoniste de Normal People dans un nouveau film. Découvrez de quoi il s’agit et quand sa grande première aura lieu ici !

© GettyMelissa Barrera et Paul Mescal jouent dans un film de Sony Pictures.

La semaine dernière, un particulier minisérie attiré l’attention des abonnés Netflix. Il s’agit de Continuer à respirer, un thriller mettant en scène une femme voyageant dans un petit avion qui s’écrase au milieu des bois canadiens. En ce sens, il doit affronter la nature pour survivre. Le thriller a réussi à divertir les utilisateurs fascinés par la performance de son protagoniste, Mélissa Barrera. Mais ce n’est pas son seul projet !

La actrice mexicaine Il possède une vaste expérience de la télévision et a depuis longtemps commencé à s’aventurer dans le cinéma, se distinguant dans des productions de l’envergure de Dans les hauteurs Soit pousser un cri, un film qui a servi de tremplin pour la faire connaître à Hollywood et avec lequel elle assure sa participation au sixième volet du slasher. Cependant, il laissera désormais derrière lui les thrillers, les comédies musicales et la terreur pour se lancer dans un nouveau film dans lequel il fera équipe avec Paul Mescal.

La acteur irlandais joué dans des longs métrages comme La fille perdueavec Olivia Colman, Dakota Johnson et Jessie Buckley, en plus d’obtenir une reconnaissance mondiale grâce à son rôle principal dans la série personnes normales où il a été jumelé avec Daisy Edgar-Jones. Finies toutes ces productions de Melissa Barrera et Paul Mescal, depuis images sony il les a convoqués pour diriger un autre film intéressant qui mettra à l’épreuve son côté le plus dramatique.

Sous la direction de Benjamin Millepiedils dirigeront ensemble la distribution de Carmen. En format musical, ils réaliseront cette adaptation cinématographique du roman homonyme qui avait son propre opéra de Georges Bizet. Bien que la nouvelle ait été publiée il y a longtemps, elle a maintenant été confirmée quand sa première prévue aura lieu. Le lancement officiel aura lieu dans le Festival international du film de Toronto de cette année, qui débutera le 8 septembre et se poursuivra jusqu’au 18 du même mois.

avec scénario de Alexander Dinelaris et Loïc Barrère, présentera une histoire beaucoup plus moderne qui suit Carmen, une femme qui décide de quitter le Mexique pour commencer sa vie à Los Angeles et retrouver sa liberté. Melissa Barrera et Paul Mescal – remplaçant jamie dornan– dirigera le casting, tandis que les rôles secondaires seront remplis par Rossy de Palma, Elsa PatakyCorey London, Nicole da Silva, Tara Morice et Benedict Hardie, entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂