Goodbye the Witcher et Emily à Paris : voici la nouvelle série la plus regardée de Netflix

La fin de l’année pour le service de streaming Netflix C’était vraiment satisfaisant, car en décembre, ils ont eu plusieurs premières qui ont captivé leurs millions d’abonnés et atteint un grand nombre de vues. Ils ont commencé avec les derniers épisodes de Le vol d’argent, qui est devenue la série la plus regardée du mois, mais il y a aussi eu des sorties retentissantes qui ont généré des mouvements dans le Top 10 d’audience.

Plus tard vint la deuxième tranche de Le sorceleur, avec Henry Cavill, qui a mis plus de deux ans à revenir sur la plateforme en raison de divers problèmes générés par la pandémie de coronavirus. Quelques jours plus tard, les nouveaux chapitres de Emilie à Paris, qui est resté le programme le plus choisi par les utilisateurs jusqu’à quelques heures, puisqu’il a été officiellement confirmé qu’il était dépassé par Cobra Kai.

La fiction de l’univers Karate Kid est revenue le 31 décembre avec sa quatrième saison et a clairement indiqué qu’il s’agit de l’un des contenus les plus populaires en streaming aujourd’hui en se positionnant en tête du classement mondial, selon FlixPatrol et le site officiel de Netflix. Le récent rapport hebdomadaire note que En seulement trois jours, il a atteint 120 060 000 millions d’heures vues, correspondant à la rage obtenue au cours de l’année écoulée.

Résumé officiel : « Dans la saison quatre, les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang font équipe pour vaincre Cobra Kai dans le championnat de karaté All Valley des moins de 18 ans. Celui qui perd devra raccrocher son gi. Samantha et Miguel essaient de garder l’alliance du dojo et Robby Jette le reste dans Cobra Kai, le destin d’All Valley ne tenant qu’à un fil comme jamais auparavant. Quels trucs Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer la hache de guerre ? après des décennies pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il la référence du karaté à All Valley ? ».

Ralph Macchio et William Zabka jouent dans cette production créée par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald, qui quelques mois avant la première de sa quatrième partie renouvellement pour une cinquième saison confirmé, qui est déjà en cours d’enregistrement et pourrait arriver plus tôt que prévu cette année. Il y a encore beaucoup d’histoire à raconter et l’un des responsables a déclaré : « Nous continuons d’avoir un plan directeur. Nous continuons d’écrire au-delà de la saison 5. ».

