Goodbye Stranger Things : voici à quoi ressemble Sadie Sink dans son nouveau projet

A24

Ils ont présenté un premier aperçu de Sadie Sink dans l’une de ses prochaines productions, après la saison 4 de Stranger Things. Ne la perd pas!

© GettyGoodbye Stranger Things : Voici à quoi ressemble Sadie Sink dans son nouveau projet.

Évier Sadie est devenue l’une des jeunes actrices les plus reconnues et les plus populaires aujourd’hui, après avoir joué Max dans choses étrangesle succès du service de streaming Netflix. Au cours de la quatrième saison de la série, son personnage a momentanément dit au revoir aux fans et on ne sait pas quel sera son avenir. Pendant ce temps, l’actrice a déjà un film à venir et ce mercredi, ils ont présenté la première avance.

Lors du quatrième volet du show créé par les frères Duffer, Max Elle était l’un des protagonistes de l’histoire en ayant un lien direct avec le méchant, Vecna, car elle a été prise comme l’une des victimes dans le but de ramener l’Upside Down à la réalité. Cela a finalement lieu lorsque l’antagoniste tue le personnage, mais grâce à Onze, il parvient à ressusciter et à rester dans le coma. Pour le moment, nous ne savons pas si nous la reverrons.

+ Quoi de neuf de Sadie Sink en dehors de Stranger Things

Fin février de l’année dernière, on a appris que Évier Sadie a été convoqué avec brendan fraser être la vedette La baleine, le nouveau film de Darren Aronofsky basé sur l’œuvre homonyme de Samuel D. Hunter, qui se chargera du scénario. La production d’A24 a été annoncée en janvier 2021 et quelques mois plus tard, le tournage a commencé, culminant à New York, mais il a eu une longue étape de post-production. On sait maintenant à quoi ressemble l’actrice avec la première photo publiée !

Ce film racontera le drame d’un homme d’âge moyen en surpoids (272 kg) nommé Charlie qui tente de reprendre contact avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après avoir quitté sa famille pour son amant gay, décédé quelque temps plus tard. En raison de l’excès de douleur et de culpabilité qu’il a subi pendant la période loin d’Ellie, il s’est tourné vers la nourriture. Sur la première photo révélée, on a vu Fraser avec un nouveau look et annoncé qu’il y aura beaucoup de maquillage et de prothèses.

« Ce sera quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux dire pour l’instant. L’armoire était spacieuse, sans couture, encombrante. C’est certainement loin de tout ce que j’ai jamais fait. Mais je ne veux pas être timide, je sais que ça va faire une impression durable. »expliqué Brendan Récemment. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie, mais il aura son lancement au Festival international du film de Venise 2022, qui a déjà commencé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂