Goodbye Stranger Things : Joseph Quinn a un nouveau projet loin de la série Netflix

Joseph Quinn se prépare pour une nouvelle sortie en salles, après son passage réussi sur Choses étranges. Découvrez en quoi consiste son prochain travail et où il sera vu.

© GettyGoodbye Stranger Things : Joseph Quinn a un nouveau projet loin de la série Netflix.

La quatrième saison de choses étranges C’était le grand événement de l’année pour le service de streaming Netflix, puisqu’il a battu des records d’audience et s’est positionné comme la deuxième série la plus regardée de l’histoire de la plateforme, derrière le jeu du calmar. L’une des attractions était Joseph Quinn, qui a joué Eddie Munson, un personnage qui s’est fait aimer des fans en quelques épisodes seulement. L’acteur a un nouveau projet devant lui et son départ du programme serait confirmé.

Initialement, Eddie a été présenté comme un jeune en difficulté au lycée Hawkins, mais il est rapidement impliqué dans un mystère qui le voit désigné comme le coupable devant la ville. C’est là que la bande d’amis apparaît et réalise une connexion qui a dépassé l’écran en laissant des moments mémorables comme lui jouant Marionnettiste de Metallica. Cependant, comme le sait le fandom, Munson est décédé à la fin du quatrième épisode.

+La prochaine chose de Joseph Quinn en dehors de Stranger Things

Avant la sortie du tome 1 de Choses étranges 4il a été confirmé que Joseph Quinn rejoint le casting de Magot, un premier long métrage de la réalisatrice Luna Carmoon financé par le British Film Institute et BBC Film. Son tournage a débuté en avril dernier à Londres avec l’acteur et le reste du casting annoncé : Hayley Squires, Nabil Elouahabi et Saura Lightfoot Leon. « Luna est une véritable auteure, avec une vision claire et saisissante de ce film, qu’elle décrit comme une ‘horreur corps-esprit' »dit-il à propos de la bande.

De quoi s’agit-il Magot? Ce drame se déroulant entre les années 80 et 90 commence avec sa protagoniste, María, alors qu’elle est une fille puis devient une jeune fille de 18 ans, naviguant entre le passé et le présent. Les choses se compliquent lorsqu’un homme nommé Michael (Quinn) se présente et est là pour rester. Les souvenirs brillants que Maria a autrefois réprimés commencent à la hanter, car la douleur qui a été générée en elle n’a jamais eu de remède et ne l’a déguisée qu’en d’autres choses.

Aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment. Magot, mais on sait qu’il arrivera en 2023 et sera projeté en avant-première au BFI London Film Festival dans le but de trouver un acheteur pour sa distribution. On sait qu’après le succès de choses étrangesl’acteur Joseph Quinn Il a gagné en pertinence et divers producteurs l’ont approché, bien que pour le moment ses prochaines étapes soient inconnues, ainsi que s’il aura un type de retour dans la série Netflix, quelque chose qui ne semble pas viable.

