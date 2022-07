Goodbye Stranger Things: elle a été dépassée en tant que série la plus regardée sur Netflix en ce moment

Netflix

Netflix a une nouvelle série qui a déplacé Stranger Things de la première place du Top 10 mondial et reste désormais la préférée des abonnés. Regardez ce que c’est !

©NetflixGoodbye Stranger Things: Elle a été dépassée en tant que série la plus regardée sur Netflix en ce moment.

choses étranges a fait son grand retour sur le service de streaming Netflix avec sa saison 4, après trois ans sans diffusion. Comme prévu, les fans ont fait de la série un nouveau phénomène à travers le monde, au point de se positionner actuellement comme la deuxième émission la plus regardée de l’histoire de la plateforme derrière Le jeu du calmar. Malheureusement, son temps de rage touche à sa fin et elle a déjà été dépassée dans le Top 10.

Le programme créé par les frères Duffer a créé le volume 2 de son quatrième opus le 1er juillet, bien qu’ils aient déjà annoncé qu’en août ils commenceront à écrire les scripts des prochains chapitres, qui clôtureront définitivement l’histoire d’Eleven et ses amis à Hawkins. . Bien qu’il s’agisse d’un succès d’audience en raison des réalisations obtenues, la réalité est qu’à sa troisième semaine, il a abandonné la première place du classement et En ce moment, la série la plus regardée sur Netflix est Resident Evil.

selon le site FlixPatrol, l’adaptation du mythique jeu vidéo de Capcom se positionne comme l’émission préférée au monde, supplantant ainsi le programme créé par les frères Duffer. Selon les chiffres officiels fournis par le streaming, au cours de ses trois premiers jours, il a obtenu un total de 72 670 000 millions d’heures regardées et on s’attend à ce que la semaine prochaine, il continue d’en ajouter, car la franchise a une large base de fans qui attendaient le lancement avec impatience.

Dans ce reboot de la saga, l’histoire se déroule en l’an 2036, environ 14 ans après l’épidémie de douleur provoquée par la drogue Happiness. Jade Wesker lutte pour survivre dans un monde envahi par des êtres cauchemardesques infectés et assoiffés de sang. Tout en faisant face à la brutalité constante, Jade est également sous le choc de son passé à New Raccoon City, des liens effrayants entre son père et la sinistre Umbrella Corporation, et surtout, de ce qui est arrivé à sa sœur Billie.

Bien que la série soit un énorme succès d’audience pour la plateforme, la réalité est que la grande majorité des fans de Resident Evil ils ont affiché leur mécontentement, au point de se manifester sur les réseaux sociaux et notés sur Rotten Tomatoes avec seulement 26% des épisodes vus, en plus du fait que les critiques n’ont pas fourni de commentaires positifs non plus. Pour cette raison, c’est encore un mystère Netflix décide d’accorder le renouvellement pour une deuxième saison.

