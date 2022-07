Goodbye Stranger Things: c’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (27 juin au 3 juillet 2022)

Netflix

Il a été confirmé que Netflix a un nouveau leader de son Top 10 pour la semaine dernière, remplaçant Stranger Things après plus d’un mois. Voyez lequel est le numéro 1 !

©NetflixGoodbye Stranger Things : C’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 27 juin au 3 juillet 2022).

Le sixième mois de l’année appartient déjà à l’histoire du service de streaming Netflix et ils traversent déjà les premiers jours de juillet, où le succès de leur contenu original n’a pas cessé et ils restent parmi les préférences des téléspectateurs du monde entier. Au-delà du moment corporatif difficile qu’ils traversent, force est de constater que les abonnés continueront de recevoir des communiqués positifs, comme celui qui vient de sortir choses étranges dans le classement hebdomadaire.

Le programme créé par les frères Matt et Ross Duffer a créé le 27 mai le tome 1 de sa saison 4, qui a encore fait fureur ces derniers temps et le tome 2 vient d’arriver avec ses deux épisodes restants, qui reviendront sûrement dans le haut bientôt. Cependant, entre-temps, un titre très apprécié des utilisateurs est également arrivé sur la plateforme et c’est pour cette raison que L’Académie des Parapluies atteint le sommet du Top 10.

Selon la récente mise à jour du site FlixPatroll’adaptation de la BD de Gerard Way et Gabriel Bá est devenue la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière, du 27 juin au 3 juillet. Il s’agit de la troisième saison de l’émission, qui est revenue au streaming après deux ans et d’innombrables conflits dans sa production en raison de la pandémie de Coronavirus, même si cela a peu compté pour les fans qui l’ont poussé au sommet.

La saison 3 de la série se déroule de nos jours, après que la Umbrella Academy ait arrêté la fin du monde en 1963. Au milieu de la célébration pour avoir empêché l’apocalypse, ils se rendent compte que certaines choses ont changé. L’Académie Sparrow y apparaît, avec qui ils ont immédiatement une confrontation, même si ce sera le moindre de leurs soucis, puisqu’ils doivent trouver un moyen de retourner à leur vie pré-apocalyptique.

Comme le montre le graphique, il y a une grande supériorité des reproductions de L’Académie des Parapluies sur le reste, une question qui est devenue officielle lorsqu’il a obtenu 124 530 000 d’heures vues dans ses premiers jours de sortie. D’autre part, choses étranges Il a perdu une position, même s’il est prévu qu’avec le volume 2 qui a clôturé la saison 4, il sera à nouveau un phénomène cette semaine et reviendra bientôt à la tête du Top 10 hebdomadaire.

