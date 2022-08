Goodbye Marvel: ils présentent le nouveau projet avec Elizabeth Olsen

merveille

Elizabeth Olsen a devant elle une nouvelle série qui vient de sortir son premier aperçu, après son passage chez Marvel. Tout savoir sur le projet !

© GettyGoodbye Marvel: ils présentent le nouveau projet mettant en vedette Elizabeth Olsen.

elizabeth olsen s’est imposé ces dernières années comme l’une des stars hollywoodiennes les plus recherchées en ayant un poids important au sein de l’univers cinématographique Marvel en jouant Wanda Maximoff. Il y incarne le personnage de Avengers : L’ère d’Ultron (2015) et est venu pour avoir son propre projet avec Wanda Vision (2021)mais maintient sa carrière en dehors de la franchise et jouera dans une série qui vient de sortir sa première bande-annonce.

Après la fermeture de WandaVisionla super-héroïne est devenue Scarlet Witch et a préparé la recherche de ses enfants, qui a finalement eu lieu en Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022), où son avenir n’est pas tout à fait clair et où il n’a actuellement aucune production de MCU devant lui. Pour cette raison, l’actrice accepte les propositions d’autres producteurs et c’est pourquoi elle sera en charge de amour et mort.

Il s’agit d’une mini-série créée par David E. Kelley basée sur le chapitre « L’amour et la mort dans Silicon Prairie, parties I et II » du livre Preuve d’amour : une histoire vraie de passion et de mort en banlieue, écrit par Jim Atkinson et John Bloom. Le drame policier a été développé par Lionsgate pour le service de streaming hbo maxqui a profité du lancement de Maison du Dragon pour présenter leur premier teaser. Regardez-le ici!

De quoi s’agit-il? Cette prochaine émission de HBO Max verra Olsen jouant Candy Montgomery, une femme du Texas qui, dans la vraie vie, a joué dans un crime qui a attiré l’attention des journaux américains en assassinant la femme au foyer Betty Gore en la frappant 41 fois avec une hache. L’histoire commence par un mariage qui commence une relation extraconjugale qui se termine par un meurtre qui a nommé Candy comme « le meurtrier à la hache ».

+Quand Love and Death est-il diffusé ?

la minisérie amour et mort sera présenté en première sur la plateforme HBO Max en 2023. Pour le moment, une date exacte n’a pas été précisée, mais elle sera officialisée dans les mois à venir. En plus de elizabeth olsendans sa distribution vous trouverez également Jesse Plemons, Krysten Ritter, Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey, Richard C. Jones, Fabiona Andújar et Cruce McGillentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂