Goodbye Echoes : 3 séries à suspense Netflix pour l’oublier définitivement

Les échos sont devenus l’un des phénomènes récents de Netflix et c’est pourquoi dans Spoiler, nous recommandons des séries pleines de suspense pour ne pas les manquer. Attention!

fait écho est l’une des séries qui se démarque actuellement dans le catalogue de Netflix avec une histoire troublante où les sœurs jumelles Leni et Gina cachent un terrible secret : elles ont échangé leurs places au fil du temps avec de grandes conséquences comme une double vie à l’âge adulte qui sera sérieusement affectée lorsque l’une disparaît mystérieusement.

abonnés de Netflix ils ont choisi fait écho comme l’un des contenus préférés de la plateforme ces derniers temps et beaucoup implorent Le N rouge pour qu’il y ait une deuxième saison qui continue avec l’histoire de ces jumeaux. pendant ce temps à spoilers nous avons choisi trois séries mystères dans le catalogue de Netflix pour que tu ne manques pas tant que ça fait écho.

+ Série pour ne pas trop rater Ecos

.3. Bonjour, Véronique.

Alors qu’elle suit la trace d’un agresseur sexuel après avoir été témoin d’un suicide choquant, la protagoniste de cette histoire, Verónica Torres, discrète secrétaire de police qui vit à São Paulo, doit mettre toutes ses compétences au service d’une enquête ardue sur l’agression d’autres des femmes laissées de côté par le système alors que la seule qui fait quelque chose, c’est elle.

.deux. Mer de la tranquillité

C’est une série de suspense et de science-fiction où la Terre s’assèche et un groupe d’astronautes est envoyé sur une base lunaire pour ramener sur la planète un mystérieux échantillon d’un élément que les membres à risque de ce groupe connaissent peu d’expédition. . Ils découvrent bientôt que tout n’est pas ce qu’il semble et que dans le satellite naturel lointain il y a un réel danger.

.1. Qui a tué Sara ?

Alex a passé 18 ans en prison pour le crime de Sara, sa sœur, à qui il n’a jamais fait de mal. Ensuite, le protagoniste de la série devra se venger de la famille Lezcano, qui lui a fait passer toutes ces années en prison alors que le responsable du crime n’a jamais été vraiment découvert. Le mystère devient de plus en plus grand alors qu’Alex doit accepter le fait qu’il n’a jamais rencontré la vraie Sara.

