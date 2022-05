Goodbye Bridgerton : une autre série Netflix a repris le Top 10 aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a publié sa dernière mise à jour, laissant Bridgerton à la deuxième place, après avoir été dépassé par quelques titres Netflix. Connaître le classement !

©NetflixGoodbye Bridgerton : une autre série Netflix a repris le Top 10 aux États-Unis selon Nielsen.

le service de streaming Netflix trouvé dans Bridgerton un pot d’or qui a encore beaucoup plus à donner après sa deuxième saison, sortie fin mars. Ils travaillent actuellement sur les nouveaux épisodes, qui couvriront une histoire différente, mais la sortie la plus récente fait toujours des vagues aux États-Unis. Cependant, il vient d’être déplacé.

Comme cela se produit chaque semaine, le compteur d’audience nielson publie sur son site officiel des données sur les téléspectateurs des chaînes de télévision américaines et les utilisateurs des plateformes Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu TV et Apple TV+. Cependant, en raison du retard dans la réception du rapport précis, il arrive avec près d’un mois de retard.

+La série qui a dépassé Bridgerton

Selon la nouvelle mise à jour de Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 18 au 24 avril était Tu ferais mieux d’appeler Saulavec un total de 821 millions de minutes vues. La sixième et dernière saison du spin-off de Breaking Bad Il est arrivé au milieu du mois dernier pour clôturer l’une des fictions les plus acclamées de ces dernières années et il est clair que le public ne manquera aucun détail.

Les derniers épisodes montrent les derniers instants du show avant de partager une chronologie avec le programme original, on connaîtra ainsi les parcours de certains personnages importants, comme Kim ou Lalo. De plus, rappelons-nous qu’avant sa première, ils ont confirmé la présence de Bryan Cranston et Aaron Paulrevenant en tant que Walter White et Jesse Pinkman.

Pour sa part, Bridgerton a chuté à la deuxième place avec 734 millions d’heures jouées, restant toujours parmi les plus choisis par le public américain. Le reste du Top 10 est complété par : Cocomelon (730M), Anatomie d’un scandale (690M), The John Wayne Gacy Tapes (684M), Heartland (631M), Moon Knight (630M), NCIS (617M), Criminal Minds (614M) Oui L’ultimatum : se marier ou passer à autre chose (482M).

