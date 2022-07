Good Trouble Saison 4 Episode 12 Date de sortie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Good Trouble. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de la série sont vraiment très excités pour ses prochains épisodes. Pour obtenir tous les détails possibles à ce sujet, vous êtes nombreux à effectuer des recherches sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Good Trouble dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous regarderez dans la saison 11 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée dramatique américaine. Cette série est un spin-off d’un nom de spectacle The Foster. Il a été créé par Joanna Johnson, Bradley Bredeweg et Peter Paige. Le premier épisode de cette émission est sorti le 8 janvier 2019 et après sa sortie, cette émission a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série s’est déroulée après l’événement The Fosters. Les frères et sœurs d’Adams Foster, Callie et Mariana, déménagent à Los Angeles pour commencer la prochaine phase de leur vie. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, tous ses fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Good Trouble. Alors faisons-le savoir ci-dessous.

Good Trouble Saison 4 Épisode 12 Date de sortie

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Good Trouble. Le nom de cet épisode à venir est « Choisissez un camp, choisissez un combat » et il sortira le 21 juillet 2022. Si vous voulez connaître les événements de cet épisode, vous devrez attendre sa date de sortie.

Où diffuser Good Trouble?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Freeform. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Amazon Prime Video, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédents de cette saison en cours, vous pouvez le diffuser ici.

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de la série.

Maia Mitchell dans le rôle de Callie Adams Foster

Cierra Ramirez comme Mariana Adams Foster

Zuri Adele comme Malika Williams

Sherry Cola comme Alice Kwan

Tommy Martinez comme Gaël Martinez

Roger Bart comme juge Curtis

Emma Hunton comme Davia Moss

Josh Pence comme Dennis Cooper

Beau Mirchoff comme Jamie Hunter

Bryan Craig dans le rôle de Joaquin Perez

Priscilla Quintana dans le rôle d’Isabella Tavez

TJ Linnard comme Evan Speck

Hailie Sahar dans le rôle de Jazmin Martinez

Dhruv Uday Singh comme Raj Patil

Dustin Ingram dans le rôle d’Alex Wood

Max Cutler dans le rôle de Sam Higgins

Anastasia Leddick comme Kelly

Sarunas J.Jackson comme Isaac Hall

Seri DeYoung dans le rôle de Claire Badgley

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Good Trouble, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les données que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 4 de Good Trouble, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

