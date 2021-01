Good Smile Company et CD Projekt Red annoncent plusieurs V Nendoroids

CD Projekt Red est sorti CyberPunk 2077 sur PC et consoles. Alors que beaucoup attendent pour acheter le jeu, les marchandises de sa principale star, V. Good Smile Company, qui a travaillé avec le développeur et l’éditeur pour lancer la marchandise The Witcher, ont maintenant révélé la gamme Nendoroid V.

Il existe quatre versions de V. Elles incluent l’édition standard des versions V et DX masculines et féminines des deux personnages. Toutes les versions de V sont livrées avec leurs vêtements standard, qui comprennent une veste en cuir avec le logo «Samurai» à l’arrière. Les joueurs peuvent publier V de différentes manières avec la base transparente gratuite fournie avec chaque figurine Nendoroid.

En ce qui concerne les cyber-articles, V est équipé d’accessoires pour la main Nanowire et Mantis Blade. La figurine comprend également deux armes, dont l’Arasaka JKE-X2 Kenshin et le Kant Tao G-58 Dian.

Male V est livré avec une plaque faciale d’expression standard mais aussi une expression de colère où il montre les dents. Les expressions de Female V incluent une expression standard et un sourire narquois avec un sourcil levé.

De « Cyberpunk 2077 » vient Nendoroids du protagoniste, V! Les deux DX Nendoroids of V sont livrés avec une pléthore d’armes et de cyberwares du jeu avec le vélo Yaiba Kusanagi! Les précommandes sont ouvertes maintenant! Précommande: https://t.co/kFBtQYl6i8# cyberpunk2077 #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/dR3lxamxhn – GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 10 décembre 2020

Les versions DX des figurines sont livrées avec des accessoires supplémentaires. L’ensemble de luxe comprend trois armes supplémentaires, une partie à effet de flamme et le vélo Yaiba Kusanagi sur lequel V peut rouler. Les armes supplémentaires incluent le Militech M-10AF Lexington, Militech Ajax et le lance-flammes Budget Arms, avec lesquels l’accessoire de flamme peut être utilisé.

Bien que les Nendoroids soient des versions plus petites du personnage, ils sont entièrement articulés. Les joueurs peuvent utiliser les parties supplémentaires de la main, du bras et des jambes pour recréer leurs poses préférées du jeu, y compris toutes les images prises à partir du mode photo du jeu. Malheureusement, le Nendoroid ne vient pas avec des accessoires de tenue supplémentaires, mais présente les principaux vêtements de CyberPunk 2077 art clé.

Les précommandes pour les quatre versions de V sont actuellement disponibles mais se terminent le 10 février. Les chiffres devraient commencer à être expédiés en août 2021. Étant donné que la version DX est livrée avec des accessoires supplémentaires, elle coûtera environ 77 € plus taxes et frais d’expédition. La version standard de V est de 50 €.

Il n’y a aucune garantie que la figurine sera disponible à la vente directe après la date de lancement l’année prochaine. Parfois, Good Smile Company lance des rééditions, mais elles ne sont pas non plus garanties.

CyberPunk 2077 est actuellement disponible sur PC et consoles.