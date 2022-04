Good Sam Episode 11 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et au Canada – Spoilers, Nombre total d’épisodes, Regarder en ligne

La recherche de la date de sortie de l’épisode 11 de Good Sam augmente car l’épisode 10 actuel a été diffusé aujourd’hui et ce nouvel épisode n’est pas prévu pour la semaine prochaine. Pour cette raison, tous les fans de cette émission veulent savoir quand auront-ils le prochain épisode à regarder cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 11 de Good Sam dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, où diffuser cette émission en ligne, ses spoilers, ainsi que d’autres informations dont vous avez besoin pour savoir à ce sujet. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 13 d’Abbott Elementary

Good Sam est une émission dramatique médicale américaine intéressante qui est regardée dans diverses régions en raison de son scénario incroyable. Ce spectacle est créé par Katie Wech. L’histoire de cette émission suit une chirurgienne talentueuse mais étouffée qui assume son rôle de leader après que son patron renommé et pompeux soit tombé dans le coma.

Le 5 janvier 2022, le premier épisode de cette émission est sorti et ce qui est surprenant, c’est qu’il a reçu des critiques positives de la part de son public et de ses critiques. Maintenant, beaucoup de gens apprécient régulièrement ce spectacle. Actuellement, ses fans s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 11 de Good Sam. Eh bien, ce nouvel épisode ne sortira pas la semaine prochaine et vous devrez attendre plus de temps pour sa sortie.

Vous pouvez également lire: My Brilliant Friend Saison 3 Episode 7 Date de sortie HBO

Good Sam Épisode 11 Date de sortie

Selon le calendrier de diffusion officiel de cette émission, la date de sortie de l’épisode 11 de Good Sam n’est pas fixée à la semaine prochaine après la diffusion de l’épisode 10. Cette fois, l’émission fait une pause et aucun épisode de cette émission ne sera diffusé sur 13 avril 2022. La date de sortie de l’épisode 11 de Good Sam est fixée au 20 avril 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission sortent généralement tous les mercredis.

Combien y a-t-il d’épisodes dans Good Sam ?

On s’attend à ce que la première saison en cours de cette émission compte environ 13 épisodes. Nous vous tiendrons au courant du nombre exact d’épisodes une fois qu’il sera officiellement révélé. Alors, restez connecté avec notre site pour des mises à jour régulières.

Où diffuser Good Sam?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est CBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur le site officiel de CBS, Voot et d’autres plateformes de streaming. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région. Alors, confirmez-le une fois avec vos services de streaming locaux.

Vous pouvez également lire: Murdoch Mysteries Saison 15 Épisode 24 Date de sortie

Liste de tous les épisodes de Good Sam

Voici la liste de tous les épisodes de la première saison de Good Sam. Nous ajouterons plus d’épisodes à la liste une fois qu’ils seront révélés.

« Pilote » « Ordre naturel » « Le bout de la blague » « Pièces jointes » « Se réveiller » « Trêve » « Insulte chronique » « Continuer de parler » « Une lumière dans la tempête » « Je pensais t’avoir perdu » « Affaire de famille » « La technique Griffith »

Emballer

Nous terminons cet article dans l’espoir que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 11 de Good Sam, la plate-forme de diffusion en continu de cette série en cours, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez cette pause d’une semaine pour obtenir le prochain épisode de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous essaierons de vous aider à résoudre toutes vos questions.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de GardenFit

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂