« Good Omens » a commencé la production de sa deuxième saison

Le célèbre auteur de dark fantasy Neil Gaiman a confirmé le retour sur le plateau de tournage de « Good Omens », une série fantastique dans laquelle il agit en tant que l’un de ses showrunners exclusivement pour Amazon Prime, en s’inspirant du roman acclamé du même nom publié en 1990 aux côtés du regretté auteur Terry Pratchett, célèbre pour sa vaste saga « Discworld ».

Après avoir confirmé la production de cette nouvelle saison de la série en juin 2021, Gaiman a indiqué qu’il reviendra en tant que scénariste, toujours avec la participation de Michael Sheen et David Tennant dans leurs interprétations respectives d’Aziraphale et Crowley, un ange et un démon qui se Impliquez-vous dans une mission secrète pour éviter l’apocalypse biblique.

« Good Omens » a eu depuis sa publication plusieurs tentatives pour porter son histoire à la télévision et sur grand écran sans grand succès jusqu’à ce qu’Amazon Prime acquière les droits du roman et lance la première saison de la série en 2019, devenant l’un de ses originaux les plus acclamés. productions à ce jour.

Alors que Michael Sheen était très impatient sur Twitter au début de la production de son nouvel opus, nous avons récemment pu voir Tennant présenter à ses fans ses cheveux roux nouvellement teints, anticipant son retour imminent pour jouer à Crowley.

Je ne sais pas qui a peint cette citation de Good Omens Season 1 sur la porte de sortie du studio. Je ne veux pas savoir. J’adore ça car je suis parti aujourd’hui après notre premier jour de tournage, cela attendait, pour nous accueillir à nouveau dans le monde extérieur. pic.twitter.com/LazjyaQzdi – Neil Gaiman (@neilhimself)

18 octobre 2021





Neil Gaiman, qui a été constamment actif sur ses réseaux sociaux (surtout sur Twitter), a publié un bref aperçu des studios où se déroule le tournage de la série en Écosse, présentant la devise trouvée sur la porte d’entrée : « Get Behind moi, démon diabolique… Après toi », une référence à un changement de dialogue entre les protagonistes de la série dans son premier épisode.

Gaiman précise qu’il ne sait pas qui est chargé de mettre cette inscription à l’entrée du studio, mais indique son plaisir de retrouver cette phrase qui l’attendait le premier jour du tournage. Parce que la première saison de « Good Omens » a adapté le roman dans son intégralité, la deuxième saison reprendra quelques idées que Gaiman et Pratchett ont rassemblées pour une suite qui n’a jamais été écrite. Il n’y a toujours pas de date estimée pour sa première.