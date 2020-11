« Good News » de Megan Thee Stallion fait officiellement ses débuts au deuxième rang du Billboard 200

L’album de Megan Thee Stallion, « Good News », a fait ses débuts au numéro 2 du Billboard 200.

Le premier album de Megan Thee Stallion, Bonnes nouvelles, a réussi une première semaine de ventes couronnée de succès en obtenant la deuxième place du Billboard 200. Le projet de 17 titres a déplacé un total de 100 500 unités d’albums équivalentes aux États-Unis au cours de ses sept premiers jours disponibles. Sur ce total, 82500 sont des ventes provenant du streaming, ce qui Bonnes nouvelles l’album le plus écouté de la semaine. Il était loin de BTS ‘ Être, qui a vendu 242 000 exemplaires d’albums équivalents aux États-Unis « Hotties, je veux d’abord vous dire merci d’avoir roulé avec moi, de grandir avec moi et de rester avec moi depuis ma première mixtape Rich Ratchet », a écrit le rappeur sur Instagram en annonçant l’album. « Au cours de cette année difficile que nous avons tous vécue, j’ai senti que nous pourrions tous utiliser un peu de bonnes nouvelles. » Bonnes nouvelles présente des apparitions de DaBaby, City Girls, Lil Durk, SZA, Big Sean, 2 Chainz, Young Thug, Popcaan et même Beyoncé. Sur sa piste d’intro, « Shots Fired », Megan sort des portes en se balançant en dissuadant Tory Lanez, qui l’a abattue plus tôt cette année. « Imagine n *** as lyin ‘about shootin’ a real bitch / Just to save face for rapper n *** as you chill with / Imagine me givin ‘a fuck it was your fuckin’ birthday / Toi dans tes sentiments, je je pensais juste que c’était un autre jeudi », rappe-t-elle sur la piste. [Via]