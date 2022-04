Good Mourning: distribution, intrigue et tout ce que nous savons

Bonjour est l’ajout de Machine Gun Kelly au monde des comédies stoner. Il convient de mentionner que ces films semblent sortir dans un cycle avec chaque génération. Cheech et Chong ont lancé le genre avec leur ensemble de comédie. Puis dans les années 90, nous avons eu À moitié cuit et Hébété et confus. Les années 2000 sont sans doute devenues l’âge d’or du genre, nous donnant des films comme Mec ou est ma voiture?, Harold et Kumar vont à White Castle, Grandma’s Boyet À quelle hauteur. Mais un bon film de stoner classique n’est pas sorti depuis un moment. Et si Machine Gun Kelly a bien chronométré, Bonjour sera un film pour la décennie.

BonjourLa bande-annonce de est rapide et frappe toutes les notes d’une comédie classique. Mais avec toute la folie, la bande-annonce a des moments de drame légitime et l’impulsion d’un scénario étonnamment convaincant, ce qui pourrait manquer aux opposants au genre. Mais il semble que MGK et Mod Sun aient fait un film équilibré que même les bons petits garçons et filles voudront voir.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Bonjour.

Complot de bon deuil

À une époque où les intrigues cinématographiques sont devenues prévisibles et où briser le quatrième mur est le seul moyen d’être honnête, MGK et Mod Sun sont passés à la méta complète avec leur film. La bande-annonce montre Kelly jouant une célébrité dans une émission fictive intitulée Bonnes mauvaises personnes. Le nom de son personnage est London Clash, ce qui n’a rien à voir avec Joe Strummer. Alors que Clash se réveille avec deux SMS de sa petite amie qui disent : « J’aurais aimé ne pas avoir à le faire par SMS » et « Bon deuil », il interprète immédiatement les messages comme un texte de rupture et part à la recherche sa copine.





Malheureusement, il ne peut pas courir à sa recherche à cause de la réunion qu’il a plus tard dans la journée pour décrocher son prochain grand rôle. L’hilarité de l’horloge s’ensuit, et d’une manière ou d’une autre, Danny Trejo, habillé en homme des cavernes, fait tomber un tas de collations colorées des mains de Clash avec un grand club de style Flintstones.

A la recherche du London Clash pour retrouver sa petite amie, il commence par nettoyer son âme avec un ami hippie de l’espace. Alors qu’ils brûlent un paquet de sauge pour remplir la pièce d’une bonne énergie, ils mettent le feu à une tapisserie de champignons, et qui d’autre entre pour sauver la situation, sauf la vraie fiancée de MGK, Megan Fox, brandissant un extincteur. Une gamme complète de camées des producteurs aux stars jonche la bande-annonce, chacune présentant la blague classique du protagoniste s’approchant de ces grands noms pour se faire battre (parfois littéralement).





Le Bonjour La bande-annonce de Red Band est sortie le 20/04 pour célébrer les vacances du stoner, accompagnée d’un synopsis du film :

Bonjour suit la star de cinéma London Clash (Colson Baker alias Machine Gun Kelly, agissant et réalisant sous son propre nom). Lorsqu’il se réveille avec un texte de rupture implicite de l’amour de sa vie, son monde est bouleversé. Et le moment ne pouvait pas être pire car la réunion la plus importante de sa carrière est prévue plus tard dans la même journée. Composée de colocataires chaotiques et de rebondissements extrêmement imprévisibles, la journée de Londres continue de se dégrader jusqu’à ce qu’il soit finalement obligé de choisir entre poursuivre son seul véritable amour et décrocher un rôle principal qui changera sa vie dans un grand film.

Le casting de Good Mourning





Films routiers ouverts

MGK et Mod Sun ont réuni un casting fantastique pour Bonjour, avec des camées et des comédiens classiques. La petite amie de London Clash, Apple, est jouée par Becky G. Et Mod Sun joue l’ami de Clash. Pete Davidson apparaît comme ce qui semble être le valet de Clash, mais occupe une place de choix sur l’affiche du film. Le reste de l’ensemble est composé de GaTa, Dove Cameron, Jenna Boyd, Zach Villa et Boo Johnson.

Les camées notables de la bande-annonce incluent Whitney Cummings en tant qu’agent désagréable de Clash, Tom Arnold en tant que producteur, Dennis Rodman en tant que coup de poing au visage et Snoop Dogg en tant que franc parler. Dans l’ensemble, une quantité considérable de talents se rassemblent dans ce film, et cela devrait être un ajout digne au genre.





Bien qu’il ne semble pas y avoir beaucoup plus d’informations sur le film pour le moment, les fans sont toujours très excités de voir Machine Gun Kelly faire ses débuts dans le cinéma. Bien que le chanteur ait déjà fait des apparitions dans plusieurs films et émissions de télévision, cela semble être la première fois qu’il travaille derrière la caméra. Heureusement, maintenant que la bande-annonce est sortie, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps.

Bonjour est prévu pour la première le 20 mai 2022, dans les salles et à la demande.





