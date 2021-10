Good Girls Saison 4 Netflix Date de sortie Prédictions et informations

Nous étions déprimés lorsque nous avons appris que NBC avait décidé de mettre fin à Good Girls fin juin 2021. Nous espérions voir plus de l’émission dramatique policière et pensions qu’il y avait beaucoup d’histoires à raconter. Malheureusement, Good Girls saison 4 est la fin de la saison et nous sommes obligés d’accepter le fait que c’est la fin de la route.

Cela fait un moment que le dernier épisode de la série n’a pas été diffusé sur NBC et chaque mois, nous espérons que la saison 4 sera diffusée sur Netflix. C’est novembre et il n’y a pas de bonnes filles saison 4.

Nous avons également examiné le programme complet des films et émissions Netflix prévus pour novembre 2021. Good Girls est absent de la liste. Nous serons obligés d’attendre un mois supplémentaire sans émission télévisée policière bien-aimée.

On attend de voir comment les choses vont se terminer. Les scénaristes espéraient une sixième et dernière saison mais comme ce n’était pas le cas, je me demande ce qui se passera si la saison 4 se termine bien. J’espère que la série ne se terminera pas sur un cliffhanger abrupt car le show a été écourté. Je vais certainement être triste de voir ce spectacle partir!

Netflix n’a pas annoncé la date de sortie officiellement annoncée de Good Girls saison 4 Netflix, donc la seule chose que nous pouvons offrir est nos suppositions.

Good Girls Saison 4 Prédictions de la date de sortie de Netflix

Notre meilleure estimation du moment où la saison 4 pourrait faire ses débuts sur Netflix au printemps 2022. Si nous examinons les sorties de la saison sur Netflix, les saisons ont chuté sur le site de streaming dans l’année suivant la première de sa saison. Par exemple, la saison 3 a été diffusée en février. Le 16 décembre 2020 et exactement une année civile après, la 3e saison est sortie sur Netflix.

La saison 4 a été diffusée pour la première fois le 7 mars 2021, donc un an plus tard, ce sera le 7 mars 2022. C’est une bonne chose que nous n’ayons pas besoin d’attendre aussi longtemps pour regarder la saison finale. Il est possible que nous ayons la saison 4 commençant en janvier ou 2022. Mais nous doutons que la quatrième saison arrive plus tôt que le printemps 2022.

