Good Girls Saison 4: Date de sortie / Revue de retour

GOOD GOûT GOOD GOUT Kidz Gourdes Fraise Banane - 4x90g - Dès 3 ans

Les Gourdes Fraise Banane Good Goût Kidz c'est 55% de bonnes fraises, 45% de bananes, une goutte de jus de citron et rien d'autre ! On a sorti notre plus beau patte d'eph', notre sous pull rouge et notre capeline jaune banane pour vous présenter une gourde très peace and love. D'un côté la banane et sa