Good Girls Saison 3: Tout ce dont vous devez vous souvenir sur The Good Girls Saison 3

Good Girls a gagné en popularité à mesure que l’histoire de trois mères du Michigan qui ont choisi de vivre la vie de criminels pour joindre les deux bouts est devenue plus courante. C’est un concept qui n’a jamais été vu à la télévision auparavant.

La saison 3 comprenait un certain développement de personnage, mais c’était dans les mauvais domaines. Bien que Beth continue de se retourner entre Rio et Dean, Ruby et Annie ont grandi en tant que personnages, ce qui en fait les personnages les plus fascinants à regarder cette saison.

Annie prend une banquette arrière dans cet épisode, ce qui est bien, mais la lutte continue de Ruby et Stan avec ce que signifie être une personne décente est le point culminant de l’épisode.

Le fait que Good Girls semble avoir été tourné sur un backlot joue parfois en sa faveur. Tout ce que nous pouvons voir, c’est ce que les personnages peuvent voir par eux-mêmes, ce qui ajoute au sentiment que ce que nous pouvons voir est ce qu’ils peuvent voir par eux-mêmes.

Ils se battent bec et ongles pour entretenir leurs maisons et leurs petites parcelles de terrain parce qu’il n’y a rien d’autre pour eux. Quand Good Girls est ancré dans la réalité de plus en plus frénétique et peu sûre de la vie de banlieue, c’est à son meilleur.

Les deux premiers épisodes des cinq projetés pour les critiques sont également un peu trop désireux d’établir le nouveau statu quo. La saison 2 s’est terminée par une série d’événements faisant allusion à des bouleversements personnels ou communautaires majeurs. Cependant, le ou les deux qui sont répertoriés au début de la saison 3 sont rapidement résolus par les circonstances.

En conséquence, ce qui aurait pu être un développement de personnage très fascinant est perdu. Bien qu’il soit possible que la série revienne éventuellement sur ces thèmes, les deux premiers épisodes le rendent extrêmement improbable.

La saison trois s’est terminée il n’y a pas longtemps, mais n’ayez crainte: la saison quatre a déjà été acceptée pour le tournage lorsque la pandémie est terminée.

Quand la saison 4 de Good Girls sera-t-elle disponible sur Netflix?

Good Girls, comme de nombreuses autres émissions de télévision en réseau, a une base de fans importante qui se connecte pour regarder la série après sa diffusion à la télévision. La saison 3 a été créée sur Netflix exactement un an après ses débuts en diffusion, malgré l’absence de date de première officielle de Netflix.

La saison 4 fera ses débuts sur Netflix le 7 mars 2022, si la tendance actuelle persiste. Cependant, les deux premières saisons sont sorties sur Netflix le 1er janvier de l’année suivante, pas tout à fait un an plus tard, ce qui indique que Good Girls Season 4 sortira le 1er janvier 2022. Quoi qu’il en soit, cela se produira très probablement dans 2022.

