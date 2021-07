Good doctor Netflix

Grey’s Anatomy et New Amsterdam ont fait fureur sur l’écran Netflix et ont créé une tendance dans le phénomène des séries médicales. Cependant, un autre programme est arrivé ces dernières semaines et a balayé tous les publics : The Good Doctor. L’émission avec Freddie Highmore est un succès planétaire et son arrivée sur la plateforme n’a pas fait exception. Regardez les données !

La série est initialement diffusée sur ABC et le 7 juin, elle a présenté le dernier épisode de sa quatrième saison. Il était également disponible sur Amazon et Sony Amérique latine, mais il fallait encore le tester chez le géant N. En mai, il était disponible en Australie et enfin en juillet, il a atteint différents pays d’Europe.

Avec moins d’un mois sur la plateforme, The Good Doctor a réussi l’examen car elle se classe déjà au troisième rang des séries les plus regardées sur Netflix dans le monde derrière Sex/Life and Me Never. Ce qui est amusant, c’est que peu d’endroits dans le monde ont suffi pour atteindre de tels chiffres : il est premier du classement dans des endroits comme l’Arabie saoudite, Oman, les Émirats arabes unis, l’Islande, la Pologne, le Pakistan et la Malaisie.

Quand The Good Doctor sera-t-il diffusé sur Netflix en Amérique latine ?

La série a réussi à être parmi les plus choisies même sans être une option pour les fans d’Amérique latine ou des États-Unis. Cependant, la mauvaise nouvelle est qu’il n’y a toujours pas de date d’arrivée confirmée pour la région. Les fans ont même lancé une campagne sur Change.org pour amener le spectacle dans cette partie de la planète.

Quand la quatrième saison de The Good Doctor sera-t-elle diffusée sur Netflix Espagne?

Alors qu’ABC a confirmé que la cinquième saison sera diffusée le jeudi 27 septembre, les utilisateurs espagnols attendent toujours l’arrivée du quatrième opus qui a été lancé le 2 novembre 2020. La vérité est qu’il n’y a pas de date et d’heure officielles pour l’arrivée. des nouveaux chapitres.