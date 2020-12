Good Charlotte revient sur la scène musicale avec « Last December »

Après deux ans d’absence, les membres de Gentille Charlotte Ils sont de retour avec un nouveau single de Noël avec le titre de « En décembre dernier« , Qui a été produit sous son propre label MDDN. Le sujet est accompagné d’une vidéo qui reflète la situation que les États-Unis ont traversée à la suite de la pandémie.

Le thème célèbre également le 20e anniversaire du groupe. Leur chef Benji Madden commenterait cela dans un communiqué: « 2020 comme anniversaire de notre premier album éponyme nous a donné l’impression que nous voulions sortir quelque chose pour les fans qui ont fait ce voyage avec nous. »

«Les vacances peuvent être une période difficile, penser à ceux que nous avons perdus et se sentir nostalgique des moments passés fait définitivement partie de la joie et de la mélancolie. Pour nous, cette chanson parle des deux côtés de ces sentiments saisonniers et nous espérons qu’elle apportera un peu de réconfort à tous ceux qui en ont besoin. «

Ce n’est pas la première fois que le groupe fait face à des sentiments de nostalgie et de chagrin, étant « Génération Rx», Son dernier album sorti en 2018, l’exemple parfait. «Au début de l’année, nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons joué un service commémoratif pour Lil peep. On y pensait », déclaraient ses membres lors du lancement.

«Notre génération a été la première à avoir de nombreuses façons de gérer la douleur. Tout au long de ce siècle, nous avons vu toute la crise des opioïdes s’aggraver. Nous nous sommes demandé si nous étions vraiment capables de faire notre part. » Ce serait en 2017 quand Lil peep, chanteur et auteur-compositeur de hip hop, décédé à l’âge de 21 ans, a rapporté que la cause était due à une surdose de drogue.

«Nous voulions retourner sur le champ de bataille et répandre l’introspection, l’expérience, donner n’importe quoi pour améliorer des vies. Le message est que vous pouvez traverser la douleur, y survivre et avoir la vie que vous voulez. Il n’y a toujours aucune indication pour un nouvel album du groupe.