Good Burger obtient un film de suite avec Kenan et Kel de retour

La plateforme Paramount+ vient de commander une suite à »Bon hamburger », un film sorti en 1997 et ayant pour protagonistes kenan thompson et kel mitchell. L’annonce de la suite ramènera Kenan et Kel avec leurs rôles de Dexter et Ed, respectivement.

La production de »Bon Burger 2 » devrait ouvrir en mai prochain, avec le film qui sortira sur la plate-forme Paramount + en 2023. « Je n’arrive pas à croire que cela fait un peu plus de 25 ans depuis un excellent service client chez Good Burger! » a déclaré Thompson dans un communiqué.

« Faire partie de quelque chose que tant de générations de gens ont appris à aimer m’a rendu fière et maintenant être de retour là où tout a commencé à travailler sur la suite est surréaliste! », A-t-elle poursuivi. « J’adore jouer avec mon frère Kel et Non, j’ai hâte de montrer aux fans ce que ces personnages ont fait depuis la dernière fois que nous les avons vus. »

Dirigée par Brian Robbin »Good Burger » est sorti en salles le 25 juillet 1997. Le film a été produit par Nickelodeon Movies et distribué par Paramount Pictures. L’histoire était basée sur le sketch récurrent du même nom de la série comique « All That », créée par Robbins et mettant également en vedette Kenan et Kel.

Le croquis original de All That était centré sur Kel en tant qu’Ed, un caissier loufoque du restaurant de restauration rapide Good Burger qui trouvait fréquemment un moyen de gâcher les tâches les plus simples, déroutant ou frustrant souvent ses clients, l’un d’entre eux étant un ouvrier du bâtiment. joué par Kenan.

Cependant, dans le film » Good Burger », Kenan joue Dexter, un lycéen qui a un accident de voiture avec l’un de ses professeurs et est obligé de trouver un emploi d’été pour payer les dommages. Là, il rencontrera Ed, un ouvrier hamburger avec qui il deviendra plus tard ami.

En plus de Thompson et Mitchell, le film de 1997 mettait en vedette Abe Vigoda, Jan Schweiterman, David « Sinbad » Atkins, Shar Jackson, Ron Lester, Josh Server, Linda Cardellini et Carmen Electra, entre autres. Shaquille O’Neal fait même une apparition en tant que lui-même.

» Good Burger 2 » devrait être diffusé sur Paramount + en 2023.