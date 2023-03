Good Burger 2 a été officiellement éclairé pour une sortie sur Paramount +

« Bienvenue chez Good Burger, la maison du Good Burger, puis-je prendre votre commande? » Un Bon hamburger suite, s’il vous plait. La suite tant attendue de la comédie Bon Burger 2 a maintenant été officiellement éclairé pour une sortie sur Paramount +, Kenan Thompson et Kel Mitchell étant tous deux prêts à revenir. La nouvelle a été révélée lors du dernier épisode de L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon.





« Je n’arrive pas à croire que cela fait un peu plus de 25 ans qu’un excellent service client est né chez Good Burger ! » a déclaré Thompson dans un communiqué. « Faire partie de quelque chose que tant de générations de personnes ont appris à aimer m’a rendu si fier et maintenant être de retour là où tout a commencé à travailler sur la suite est surréaliste ! J’adore jouer avec mon frère Kel et j’ai hâte de montrer aux fans ce que ces personnages ont fait depuis la dernière fois que nous les avons vus.

FILM VIDÉO DU JOUR

Détails du terrain pour Bon Burger 2 ont également été révélés. « Dexter Reed (Thompson) n’a pas de chance après l’échec d’une autre de ses inventions », lit-on dans la logline officielle. « Ed (Mitchell) souhaite la bienvenue à Dex à Good Burger à bras ouverts et lui rend son ancien travail. Avec une nouvelle équipe travaillant chez Good Burger, Dex conçoit un plan pour se remettre sur pied mais met malheureusement une fois de plus le sort de Good Burger en danger.

Bon Burger 2 sera écrit par Kevin Kopelow et Heath Seifert, qui ont co-écrit la sortie originale aux côtés de James III. La suite devrait être réalisée par Phil Traill, qui a dirigé des épisodes de plusieurs sitcoms classiques, notamment Famille moderne, le milieu, et Fraîchement débarqué du bateauavec la production de Nickelodeon Studios.





Les fans veulent une bonne suite de burger depuis des années

Primordial

Sorti en 1997, Bon hamburger a été engendré par un sketch comique du même nom sur la série Nickelodeon Tout ça. Le film suit Kenan Thompson dans le rôle de Dexter Reed, un lycéen de 16 ans qui est obligé de trouver un emploi d’été dans un fast-food pour payer les dommages après avoir détruit la voiture de son professeur. Là, il rencontre Ed, joué par Kel Mitchell, un imbécile adorable et innocent qui cause souvent à Dexter toutes sortes de maux de tête. Lorsque la survie du plus petit Good Burger est menacée par l’inauguration de la grande chaîne de hamburgers Mondo Burger à côté, Dexter et Ed doivent travailler ensemble pour sauver le restaurant et leurs emplois.

« Ed est l’un de ces personnages intemporels qui a apporté tant de joie et de rires aux fans, et c’est une si belle bénédiction de continuer à le faire après toutes ces années », a déclaré Kel Mitchell. « C’est super génial de revenir et de continuer les histoires de Dex, Ed et Good Burger pour les gens qui ont grandi en regardant et leurs enfants. »

Bon hamburger a été mutilé par les critiques lors de sa sortie et se situe actuellement à 33% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Cependant, les réactions du public, en particulier ceux qui ont grandi en regardant les bouffonneries de Kenan et Kel sur Nickelodeon, regarde en arrière avec tendresse Bon hamburger. Le film a depuis suscité un culte passionné, dont beaucoup demandent une suite depuis un certain temps. Et maintenant, grâce à la tendance moderne des suites héritées, Bon hamburger les fans reçoivent enfin exactement ce qu’ils ont commandé.