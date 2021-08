Gonzo ‘Muppet Babies’ sort comme non-binaire – Les fans réagissent

Les « Muppet Babies » remettent en question les normes de genre et fournissent une représentation avec leur caractère non conforme au genre Gonzo.

Il est temps d’arrêter de forcer les enfants à suivre les règles et de commencer à leur apprendre à les défier. Les règles sont comme le compte Instagram de l’ex-petit ami de votre meilleur ami. Ils sont destinés à ne plus suivre.

Surtout dans le contexte du genre, que nous savons maintenant, est une construction, évidemment.

La série nominée aux Emmy Awards, Disney Junior’s Muppet Babies, a décidé de répandre un peu d’amour et de positivité tout en encourageant les téléspectateurs à remettre en question la compréhension oppressive de la société sur l’identité de genre.

Gonzo apparaît comme non binaire dans « Muppet Babies ».

Dans l’épisode le plus récent intitulé « Gonzo-rella », Gonzo a la possibilité de définir lui-même son identité de genre et semble utiliser ses pronoms. Une icône non binaire.

Et bien que l’épisode n’ait utilisé aucun terme spécifique pour identifier la place de Gonzo dans la communauté LGBTQIA, les fans considèrent cela comme une victoire pour les personnes non binaires !

Dans l’épisode, Gonzo essaie de suivre leur cœur mais est sous les yeux de Miss Piggy et de son amie, Summer Penguin.

L’histoire se déroule ainsi. Miss Piggy et Summer Penguin invitent cordialement leurs amis Mupper à un bal royal.

Lorsque Gonzo exprime son enthousiasme pour s’habiller comme une princesse, Miss Piggy repousse.

« Selon le manuel royal, » ricane Miss Piggy, à sa manière draconienne, « Les filles viennent en princesses, et les garçons viennent en chevaliers. »

Miss Piggy ouvre le manuel royal, révélant une image de trois princesses à gauche et de trois chevaliers à gauche. « Oh, » Gonzo soupire, « droite. »

La princesse principale à gauche ressemble beaucoup à Gonzo avec la même fourrure bleu framboise et les yeux écarquillés.

Est-ce une coïncidence ou une intention de l’animateur ?

L’épisode « Gonzo-rella » remet en question les normes de genre sociétales.

Tout au long de l’épisode, Miss Piggy et Summer Penguin continuent de se référer à ce manuel royal, comme s’il était soutenu par la science – ce qui n’est pas le cas.

Qu’est-ce que ce « Manuel royal » de toute façon ? Et pourquoi Miss Piggy a-t-elle toujours l’impression qu’elle doit faire respecter les règles ?

Arrête de dire à Gonzo quoi porter et va crier sur Kermit ou quelque chose comme ça.

Le manuel sert d’allégorie à la société au sens large et à la manière dont les attentes en matière de genre sont imposées aux gens sans respecter leur expression individuelle.

Gonzo n’est pas le seul personnage à repousser les normes de genre.

Soudain, le « fée rat-père » de Gonzo surgit, prêt à consoler Gonzo.

« Les filles ont dit que je ne devais pas porter de robe », expliquent-elles à leur père fée rat, « Je ne veux pas que tout le monde soit en colère contre moi. »

La fée rat-père exauce un vœu à Gonzo-rella.

D’un coup de baguette et d’un boppity boppity boo-ba, Gonzo-rella est doté d’un masque et de gants scintillants, d’une robe de bal scintillante et d’une paire de baskets en verre assorties.

Et dans quoi Gonzor-ella monte-t-elle pour se rendre au bal ? Un cabriolet dur bien sûr, qui ressemble à un œuf dur sur roues.

Les Muppets acceptent rapidement le non-conformisme de Gonzo-rella.

Tous les muppets adorent absolument Gonzo-rella. Aucun des muppets ne peut dire qui se cache derrière le glamour et les paillettes.

Miss Piggy fait un énorme revirement à la fin de l’épisode. Elle utilise même les pronoms « ils/eux » pour désigner Gonzo-rella.

«Nous avons rencontré la princesse la plus incroyable, mais ils se sont enfuis. Et tout ce qu’ils ont laissé derrière eux, c’est ça », crie Miss Piggy, exhibant les baskets en verre de Gonzo-rella.

Gonzo prend la sneaker en verre du sabot de Miss Piggy. « Tout le monde, il y a quelque chose que je dois vous dire », dit Gonzo, « La princesse qui est venue à votre bal ce soir, c’était moi. Je suis Gonzo-rella.

« Je ne veux pas faire les choses simplement parce que c’est ainsi qu’elles ont toujours été faites », disent-ils.

Les fans font l’éloge de l’expression de genre de Gonzo.

Beaucoup étaient ravis de l’utilisation de pronoms neutres en termes de genre. Bravo, mademoiselle Piggy. Et a célébré le symbolisme de l’épisode pour les enfants de genre non conforme.

Même les comptes de fans de Muppet ont annoncé leur soutien total.

Qu’est-ce qui a inspiré l’épisode ‘Gonzo-rella’ des Muppet Babies ?

Dans une interview avec D23, le producteur exécutif de Muppet Babies, Tom Warburton a révélé l’inspiration derrière l’épisode.

«Très tôt, nous voulions faire un épisode où Gonzo venait de se présenter à la salle de jeux en jupe. Et ce n’était pas grave. Personne ne s’en souciait ou ne le remettait en question parce que Gonzo est toujours 200% Gonzo 347% du temps », a déclaré Warbuton.

Ensuite, la rédactrice en chef et coproductrice, Robyn Brown, a décidé d’aller plus loin avec son adaptation de Cendrillon.

L’idée, a déclaré Warburton, « était tellement merveilleusement Gonzo. Nous espérons qu’il inspirera aussi les enfants qui regardent à être 347 % d’eux-mêmes à leur manière. »

« Sesame Street » et « Muppet Babies » sont extrêmement influents parmi les enfants et n’hésitent pas à représenter des groupes marginalisés. Enseigner aux enfants l’importance de l’expression de soi et de l’acceptation est une leçon qui devrait être enseignée tôt !

En conclusion, si vous organisez une fête, ne dites pas à vos invités quoi ne pas porter ou comment s’identifier.

Et n’attachez pas vos amis aux conceptions limitées de la société

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop.