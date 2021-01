Gollum annonce son report jusqu’en 2022

L’aventure du bon vieux Gollum subit un retard d’un an avant d’être vue sur les consoles nouvelle génération.

La société n’est jamais gentille avec Smeagle. Le hobbit amateur de bijoux incompris va devoir attendre un peu que nous revoyions son visage. Pour le meilleur ou pour le pire, Daedelic Entertainment a annoncé dans un communiqué de presse discret que Le Seigneur des Anneaux: Gollum subit un retard inattendu. Le jeu vidéo qui adapte les aventures de l’antagoniste de la saga magique de JRR Tolkien sortira en 2022, une année supplémentaire d’attente.

En plus de cette année supplémentaire pour développer le jeu vidéo, Daedelic Entertainment annonce également dans le communiqué de presse susmentionné son collaboration avec la société NACON. Avec votre aide, ils espèrent pouvoir soutenir le lancement du titre en prenant la position officielle de co-éditeur. De cette façon, ils espèrent créer le produit le plus profilé possible. Le Seigneur des Anneaux: Gollum continue de cibler son arrivée pour PC, Xbox Series X, PlayStation 5 et Nintendo Switch en 2022.

Nous n’avons pas encore terminé le mois de janvier et nous avons perdu le compte du nombre de jeux vidéo officiellement passés à 2022. L’un des exemples récents les plus clairs est Hogwarts Legacy, une autre licence qui a nécessité la compréhension de ses futurs acheteurs. Il n’y en a pas d’autre. Le Seigneur des Anneaux: Gollum devra passer par la mauvaise haleine du retard pour répondre aux attentes des fans. C’est la tendance actuelle de l’industrie après 2020 qui a été caractérisée par certains lancements qui sont arrivés tôt dans les magasins, provoquant un gigantesque mécontentement chez les fans. L’exemple clair est celui qui a clôturé l’année, Cyberpunk 2077, qui aurait eu besoin de quelques mois de plus pour se définir pleinement et atteindre la qualité minimale que les joueurs demandent pour leurs jeux vidéo.