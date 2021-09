Goliath Saison 4: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Goliath se prépare pour sa quatrième et dernière saison sur Amazon Prime Video, qui mettra en vedette Billy Bob Thornton en tête. L’attente de la fin de l’histoire de Billy McBride fait près de deux ans depuis que le cliffhanger nous a quittés dans la saison trois.

Parmi d’autres séries télévisées populaires, David E. Kelly a créé Goliath et a récemment diffusé Nine Perfect Strangers, Big Little Lies et Big Sky.

Les acteurs de McBride et Goliath de Thornton auront l’occasion de découvrir la prochaine étape? La prochaine saison finale de Goliath est détaillée ci-dessous.

Date de sortie de la saison 4 de Goliath

Un an après le début de la saison trois sur Amazon Prime, la saison quatre fera ses débuts sur le service de streaming le 24 septembre, presque exactement deux ans après la saison trois.

Les téléspectateurs pourront regarder tous les épisodes de la saison quatre le 24 septembre, afin qu’ils puissent accélérer la dernière saison aussi rapidement qu’ils le souhaitent. Le créateur des garçons attribue la nomination surprise de l’émission aux Emmy Awards à sa sortie hebdomadaire au cours de la saison deux, qu’Amazon Originals publie généralement en même temps.

Casting de la saison 4 de Goliath

La saison quatre de Goliath met en vedette Billy Bob Thornton dans le rôle de Billy McBride, mais il n’est pas le seul acteur talentueux.

Les acteurs et actrices sont Nina Arianda dans le rôle de Patty, sa plus proche associée ; Tania Raymonde dans le rôle de Brittany Gold; Diana Hopper comme Denise McBride; Julie Brister dans le rôle de Marva Jefferson ; et Willam Hurt dans le rôle de Donald Cooperman.

Quelques nouveaux membres de la distribution apparaîtront dans Goliath, dont JK Simmons, qui incarne George Stax, président de la société pharmaceutique McBride, et Bruce Dern, Jena Malone et Brandon Scott.

Intrigue de la saison 4 de Goliath

Billy McBride, un avocat en disgrâce, est le protagoniste de Goliath. Il cherche à se venger ou à se racheter contre ses anciens patrons après avoir été licencié d’un grand cabinet d’avocats pour reprendre sa carrière.

Après s’être refermée sur un cliffhanger après que McBride ait été abattu et laissé mourir, la troisième saison de Goliath s’est terminée. L’expérience s’est avérée être un tournant dans sa vie, car elle lui a donné un autre objectif – un dernier combat. Une grande entreprise pharmaceutique sera son ennemie dans cette ultime saison.

Le synopsis officiel de la saison 4 de Goliath se lit comme suit :

Suivre: Après le travail de Patty dans un prestigieux cabinet de San Francisco, Billy revient à ses racines Big Law. Les deux organisations s’efforcent ensemble de vaincre l’un des pires cauchemars américains : l’industrie des opioïdes. Patty, une ancienne infirmière militaire souffrant de douleur chronique, et Billy, un ancien pilote de la Marine qui craint d’être utilisé, verront leur loyauté mise à l’épreuve, mettant leur partenariat en danger. Mais, malheureusement, la bonne chose exigera qu’ils risquent tout dans un monde où l’argent achète tout, même la justice.