Golf GTE HyRACER. Ce que les apprentis Volkswagen voulaient montrer à Wörthersee

L’édition de cette année du Festival de Wörthersee a été annulée – blâmez le virus malheureux. Cependant, ce n’était pas un obstacle pour les apprentis de Volkswagen de montrer ce qu’ils préparaient pour l’édition de cette année: le Golf GTE HyRACER, qui a finalement été révélé à l’Autostadt, un complexe appartenant à Volkswagen en Allemagne.

À partir de la génération précédente (VII) Golf GTE, 13 apprentis Volkswagen – sélectionnés parmi différents concessionnaires allemands – ont essayé de donner l’hybride brancher une apparence beaucoup plus musclée et sportive que la voiture que nous connaissons.

D’abord, ils ont commencé par ajouter un trousse carrosserie qui rend la Golf GTE HyRACER considérablement 80 mm plus large que la voiture d’origine.

Quelque chose qui peut être vu par les nouvelles ailes allongées, qui sont accompagnées de nouveaux pare-chocs avant et arrière, qui semblent plus agressifs. Dans ceux-ci, nous trouvons un nouveau séparateur avant et un nouveau diffuseur arrière. Pour finir les modifications apportées à la carrosserie, il y a encore un nouveau divulgacher arrière avec feu stop intégré, tiré d’Arteon, comme double échappement.

Pour combler les passages de roue généreux, on retrouve des jantes de 19 ″, dessinées par les apprentis eux-mêmes, entourées de gomme de 265 mm de large.

Au niveau du châssis, il existe également plusieurs différences entre la Golf GTE HyRACER et la Golf GTE qui sert de base. La suspension sport est également adaptative et réduit la garde au sol de 40 mm. Les disques de frein avant se sont également développés, ayant désormais un énorme diamètre de 380 mm.

Le moteur n’est pas resté indemne non plus, mais les chiffres n’ont pas augmenté autant que l’apparence de la Golf GTE HyRACER le prédit. Des 204 chevaux d’origine, nous avons maintenant 250 chevaux – cinq chevaux de plus que la nouvelle Golf GTE.

A l’intérieur, on retrouve aussi beaucoup de différences. L’alcantara a été le matériau choisi pour recouvrir le tableau de bord, les panneaux de porte et le volant – qui a une marque bleue à 12 heures, un détail retiré de la concurrence. A noter également les sièges sport avec appuie-tête intégrés, qui portent la désignation GTE HyRACER.

Enfin, le coffre à bagages de la Golf GTE HyRACER «cache» une surprise. Il existe deux petits scooters électriques qui peuvent être chargés par la voiture elle-même – en tant qu’hybride rechargeable, il dispose d’une batterie suffisamment grande pour cette tâche.

Par curiosité, et comme vous l’avez peut-être deviné, HyRACER résulte de la combinaison du mot Hybrid (hybride) avec Racer (runner).

