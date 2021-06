Golf Club Wasteland est un golf apocalyptique pour l’élite sur PS4

Faites un tour dans votre club de golf local et vous rencontrerez toutes sortes de yuppies vêtus de polos Ralph Lauren. Imaginez maintenant si la Terre n’existait plus et était utilisée uniquement comme club de golf pour l’élite intergalactique. C’est l’histoire que Golf Club Wasteland vise à raconter sur PlayStation 4 en août, chaque parcours racontant une histoire ironique sur la vie dans les années 2020.

Il y aura trois modes distincts : Histoire pour ceux qui recherchent une « partie de golf pittoresque » ; Défi qui définit des nombres normaux pour chaque parcours et vous met au défi d’utiliser votre « compétence et votre intelligence pour résoudre des énigmes » ; Le mode Iron qui « ne laisse presque aucune place à l’erreur pour les golfeurs post-apocalypse les plus aguerris ». Fait intéressant, si vous voulez faire un tour rapide, une démo sera disponible plus tard ce mois-ci sur Steam.