Goldie Hawn explique pourquoi les célébrités ne devraient pas parler de politique

Kelly a lancé la conversation en disant: « Je pense que c’est pourquoi cela rend les gens fous quand Hollywood essaie d’agir plus saint que toi et commence à faire la morale à l’Amérique centrale, etc.

« Beaucoup d’Hollywood a beaucoup de missions, n’est-ce pas? Et vous savez, vous voulez mettre votre nom sur quelque chose en quoi vous croyez, mais cela ne fait aucune différence. Et c’est la réalité.

« Je pense que nous sensibilisons les gens, juste à leur capacité à rire, à avoir de la joie, à en faire l’expérience, à pleurer. Nous sommes des êtres émotionnels et créons de l’émotion chez les autres. Et c’est dans ce cas, je pense que nous sommes en service . »

« Avec toute l’austérité et les gens qui luttent, ils pensent : ‘Pourquoi ces gens me font-ils la leçon ? Ils vont à une cérémonie de remise de prix dans une limousine et me disent de recycler ?' », a-t-il déclaré au Sun.