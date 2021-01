Goldie Hawn et Kate Hudson se récitent des citations de films dans une vidéo amusante

Goldie Hawn et Kate Hudson s’aiment et adorent jouer, mais elles le font ne pas se souviennent nécessairement des répliques de leurs vieux films – pas même de ceux où ils ont remporté des prix.

Le duo mère-fille s’est associé pour ce petit jeu amusant dans une vidéo pour le magazine People qui coïncidait avec une histoire de couverture à leur sujet, et les résultats étaient assez hilarants.

Kate Hudson et Goldie Hawn lors de la première britannique de « The Skeleton Key » en 2005 à Londres. Gracieuseté de Dave Hogan /

« C’est un désastre qui attend mais nous allons essayer », a noté Hudson, 41 ans.

« C’est effrayant », a ajouté Hawn, 75 ans.

Ce qui le rendait plus effrayant, bien sûr, c’est que Hudson lisait les lignes de Hawn, et Hawn lisait Hudson … et ils ont ensuite dû deviner de quel film cela venait!

« Vous pensez que juste parce que je suis une star de cinéma, je n’ai pas de sentiments? Eh bien, vous vous trompez. J’ai des sentiments! Je suis une actrice et je les ai tous! » lu Hudson, et Hawn sut immédiatement de quel film il s’agissait: « First Wives Club » (1996).

Diane Keaton, Hawn et Bette Midler dans «The First Wives Club». Gracieuseté de Alamy

Mais bien sûr, elle devait s’assurer de jeter un bras fleuri, pour montrer à sa fille comment c’est fait.

Toutes les lignes n’étaient pas mémorables: les citations de « You, Me and Dupree » (Hudson) et « Death Becomes Her » (Hawn) ont toutes deux dessiné des blancs, par exemple. Hawn a même oublié « Cactus Flower » (1969), qui lui a valu un Oscar.

« Nous ne regardons clairement pas nos propres films! » plaisanta Hudson.

« Comment suis-je censé me souvenir de si loin? » Demanda Hawn en secouant ses cheveux.

« Je dis toujours aux filles: » Ne prenez jamais cela au sérieux. Si vous ne le prenez jamais au sérieux, vous ne vous blessez jamais « », a lu Hawn. « ‘Si vous ne vous blessez jamais, vous vous amusez toujours et si jamais vous vous sentez seul vous allez au magasin de disques et rendez visite à vos amis.' »

Hudson dans «Almost Famous».

Instantanément, Hudson savait: « Presque célèbre » (2000).

« Vous ne pouvez pas perdre quelque chose que vous n’avez jamais eu », a lu Hawn à partir d’une carte de repère, et cela a pris un moment, mais Hudson s’est souvenu: « Comment perdre un gars en 10 jours » (2003).

Mais à la fin, ils se sont tous les deux aidés à comprendre la dernière réplique de Hawn, celle qui venait directement de « Foul Play » (1978). « C’est mon a – ils sont après, » lut Hudson, puis les deux se mirent ensemble pour trouver la bonne réponse.

Et quand ils l’ont fait, c’était un high-five tout autour! « Chérie, tu l’as fait! » s’écria Hawn.

Assurez-vous de regarder toute la vidéo pour toutes les gaffes et rires.