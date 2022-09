GoldenEye 007 de Nintendo 64 arrive sur Nintendo Switch Online

Tous ceux qui avaient un Nintendo 64 pourront revivre une partie de leur enfance, car il a récemment été confirmé que le titre classique de James Bond, »oeil d’or 007 » arrivera au service de commutateur nintendo. Lors du dernier Nintendo Direct, la société a annoncé que le titre arrivera sur la console virtuelle de la Nintendo 64 intégrée à la Nintendo Switch.

»GoldenEye 007 » sera disponible pour tous les utilisateurs de Nintendo Switch Online + Expansion Pass, et offrira un nouveau mode multijoueur en ligne. Pour le moment, aucune date de sortie précise n’a été donnée pour sa sortie. Plus tôt cette année, la rumeur disait qu’une version remasterisée du jeu arriverait sur le Switch, mais ce sera la version originale avec seulement quelques modifications et améliorations.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Call of Duty et Diablo seront disponibles sur Xbox Game Pass







Sorti en 1997, le jeu vidéo »GoldenEye007 » est basé sur le film de James Bond du même nom sorti en 1995, mettant en vedette Pierce Brosnan. Le jeu était un jeu de tir à la première personne multijoueur et a vu Bond enquêter sur le satellite titulaire tout en rivalisant avec l’ancien ami et agent 00 Alec Trevelyan.

Le jeu est considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, son multijoueur étant considéré comme une innovation à l’époque de sa sortie, jetant les bases des jeux de tir à la première personne que nous connaissons aujourd’hui.

Vous pourriez également être intéressé par : « Dune : Awakening » : bande-annonce du nouveau jeu multijoueur de la série de livres

On ne sait pas quand « GoldenEye 007 » arrivera sur Nintendo Switch, mais d’autres annonces de jeux ont confirmé qu’ils n’arriveront pas sur la console virtuelle avant 2023, bien qu’il ne soit pas clair si « GoldenEye 007 » était également prévu pour cette date.

Créé par Ian FlemingJames Bond a fait ses débuts en tant que personnage dans « Casino Royale » en 1953. Depuis lors, il est apparu dans de nombreux romans, films et jeux vidéo. Le personnage est un espion qui travaille pour le MI6, le service de renseignement britannique, et a été interprété par divers acteurs sur grand écran comme Sean Connery, Timothée Dalton, Roger Moore Oui Daniel Craig.