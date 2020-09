Golden Kamuy date la première de sa saison 3 avec une bande-annonce

Les aventures de Sugimoto et Asirpa à la recherche d’or reprendront leur rythme effréné dans le cadre du programme d’octobre

« Kamuy doré » a annoncé sa troisième saison Il y a plus d’un an de la main d’une bande-annonce intense qui nous montrait qu’Asirpa et Sugimoto, le duo vedette du travail de Satoru Noda, devraient à nouveau faire de leur mieux pour trouver l’or Ainu. Maintenant, après avoir confirmé en début d’année que la saison 3 de « Golden kamuy » verrait le jour lors d’un rendez-vous à préciser octobre 2020, nous avons enfin les données spécifiques.

Golden Kamuy: Date de sortie de la saison 3

Alors, alors nous vous laissons avec la nouvelle bande-annonce de la production que vous avez confirmée la première de la troisième saison de l’anime pour le 5 octobre:

Concernant la troisième saison, on se souviendra qu’à l’époque il a été confirmé que le staff resterait intact, portant des noms comme celui de Hitoshi nanba dans le sens de l’anime. De la même forme, Studio Geno, en charge des deux premières saisons, reviendra une fois de plus pour animer cette saison 3 de «Golden Kamuy», qui malgré les difficultés du coronavirus a réussi à respecter le calendrier comme prévu.

Pour finir, nous partagerons ci-dessous une dernière image promotionnelle, qui montre les personnages que nous suivrons de plus près dans les nouveaux épisodes d’anime:

Synopsis de Golden Kamuy

« L’an 37 de l’ère Meiji. Après avoir survécu à la guerre russo-japonaise, Sugimoto, surnommé » l’Immortel « , se joint à la ruée vers l’or pour aider la veuve d’un de ses amis tombé pendant le conflit. À sa recherche , quelqu’un révèle qu’il y a un trésor caché et que les différentes clés pour le trouver sont tatouées sur le dos par de dangereux détenus évadés. En chemin, il rencontrera Asirpa, qui non seulement lui sauvera la vie, mais l’aidera également à survivre en la dure toundra sauvage. La course au trésor a commencé! «

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂