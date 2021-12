Golden Globes – Steve Martin et Martin Short s’affrontent pour le meilleur acteur dans une série télévisée

Les nominations pour les 79e Golden Globes ont été révélées, l’annonce étant diffusée en direct, pour la première fois, sur goldenglobes.com et sur la chaîne YouTube des Golden Globes. La présidente de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) Helen Hoehne et le rappeur devenu acteur devenu artiste polyvalent Snoop Dogg ont eu l’honneur de faire cette annonce. Il n’est certainement pas surprenant de voir la série à succès Seuls les meurtres dans le bâtiment apparaissent dans la liste des nominations, après tout, il fait partie d’un petit nombre d’émissions d’élite très sélectionnées avec un score parfait de 100% sur le site Web de l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Il est assez intéressant, cependant, de voir que Steve Martin et Martin Short, les deux protagonistes masculins principaux de la série, ont été nominés pour le meilleur acteur dans une série télévisée, surtout compte tenu de l’histoire entre les deux.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La série de comédies policières, également nominée pour la meilleure série télévisée (musicale ou comique), créée par Steve Martin et John Hoffman a été créée sur Hulu le 31 août 2021 et a été acclamée par la critique universelle. Il suit trois inconnus interprétés par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez qui partagent une obsession, parfois malsaine, pour le même vrai podcast sur le crime. Après une mort suspecte dans leur immeuble de l’Upper West Side appelé The Arconia, les trois voisins décident de lancer leur propre podcast détaillant leur propre enquête sur la mort après que la police a statué qu’il s’agissait d’un suicide sans aucun signe d’acte criminel.

Ce n’est certainement pas la seule fois où Steven Martin et Martin Short ont travaillé ensemble, les deux ont une longue et célèbre histoire. La première fois qu’ils sont apparus ensemble à l’écran, c’était en fait dans le cadre de la Trois Amigos dans la comédie classique désormais culte de 1985 du même nom avec Chevy Chase. En fait, ils se sont rencontrés pour la première fois un an avant dans les coulisses de Le nouveau spectacle. Depuis lors, le couple est devenu de bons amis et a travaillé ensemble à plusieurs reprises, y compris des rôles récurrents dans le Le père de la mariée franchise et en tant que duo comique sur plusieurs tournées mondiales de stand-up.





Bien que le couple n’ait jamais caché son affection l’un pour l’autre en tant qu’amis, il y a aussi toujours eu pas mal de côtes de bonne humeur entre les deux, avec Steve Martin disant une fois avec effronterie de son copain « Au fait, Martin Short est aussi le nom J’utilise quand je m’enregistre dans un hôtel et que je veux rester anonyme », tandis que Martin Short a dit à Steve Martin : « Trente-cinq ans plus tard et tu es toujours le Jerk », faisant référence au film de Steve Martin de 1979. Le crétin.

Cette camaraderie avec sa compétition amicale et ses plaisanteries est sûre d’avoir des gens impatients de voir comment chacune des deux stars réagira si l’une ou l’autre remportait le Golden Globe. Cependant, ce n’est en aucun cas une garantie que l’un ou l’autre gagnera car ils sont confrontés à une rude concurrence de la part d’Antony Anderson pour son rôle dans Noirâtre, Nicholas Hoult pour sa performance dans Le grand et Jason Sudekis pour son rôle de Ted Lasso.





La 19e édition des Golden Globes aura lieu le 9 janvier 2022.





Wolf Review: George MacKay et Lily-Rose Depp explorent les impulsions animales Un jeune homme (George MacKay) atteint d’un trouble de l’identité d’espèce est interné dans un asile barbare à Wolf.

Lire la suite





A propos de l’auteur