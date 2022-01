Golden Globes Awards : ce sera la 79e cérémonie de remise des prix

La Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) a annoncé aujourd’hui que les lauréats des lauréats du 79e Prix annuel de la Ballons d’Or Ils seront prévenus le 9 janvier 2022 depuis le Beverly Hilton à 18h.

Cependant, les Golden Globes En plus de rapporter le meilleur de 2021 au cinéma et à la télévision, ils dévoileront le travail philanthropique de longue date de la HFPA, annonçant divers bénéficiaires lors de l’émission.

Au cours des 25 dernières années, la HFPA a donné 50 millions de dollars à plus de 70 œuvres caritatives impliquées dans l’industrie du divertissement, la restauration de films, les programmes de bourses et les efforts humanitaires ; des organisations incroyablement choquantes, qui ont subi des conséquences à cause de la pandémie de coronavirus.

Pendant l’événement, Kyle Bowser, Le vice-président principal du NAACP Hollywood Bureau élaborera sur la « Reimagine Coalition », un projet conjoint de cinq ans visant à ajouter de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans l’industrie mondiale du divertissement.

Chaque année le HFPA et le NAACP Hollywood Bureau assister, négocier et soutenir une série de projets, afin d’assurer des expositions artistiques d’origines raciales et ethniques diverses; augmenter la représentation diversifiée dans l’industrie; et la construction de voies vers l’inclusion de jeunes artistes et journalistes de couleur.

Jour de l’événement

Pour participer à l’événement, un justificatif de vaccination et de rappel sera demandé ainsi qu’un test PCR négatif dans les 48 heures pour y accéder.

Comme l’année dernière, les invités devront porter des masques et garder leurs distances tout au long des vacances. Enfin, le tapis rouge classique ne sera pas utilisé et les demandes d’accréditation médias ne seront pas acceptées pour cet événement.

