Golden Globes Awards 2023 : Jenna Ortega s’est confiée sur la deuxième saison de Merlina

Jenna Ortega a été interrogée sur le tapis rouge des Golden Globes Awards 2023 sur la deuxième saison de Merlin. Sachez ce qu’il a dit.

Les Golden Globe Awards 2023 ils ont ouvert la porte à la saison des récompenses de cette nouvelle année et ont laissé des attentes élevées. Après un incroyable tapis rouge dans lequel les acteurs, actrices et artistes ont brillé de leurs plus beaux looks, la cérémonie a entamé une nouvelle année pleine de surprises et de nombreux gagnants.

Parmi eux, bien sûr, Jenna Ortega, la protagoniste de Merlinet qui est nominée pour la meilleure actrice, comme sa série. La jeune femme est arrivée sur le tapis rouge avec une robe splendide et une coiffure encore meilleure. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, elle y a été consultée pour différents événements de son présent.

Le premier d’entre eux l’imitation que Lady Gaga a faite d’elle et de sa danse virale, mais aussi pour la deuxième saison de Merlin. A travers une interview, la jeune interprète et l’une des plus aimées du moment a avoué ce qu’elle sait, du moins pour le moment, des nouveaux épisodes qui ont déjà été confirmés par Netflix.

Qu’a dit Jenna Ortega à propos de la deuxième saison de Merlina ?

« Je n’ai rien vu et je ne sais rien », Il a commencé à expliquer avec un sourire malicieux en regardant la caméra. Puis il a ajouté : « J’ai l’impression que parfois, en tant qu’acteur, on vous dit quoi faire. Mais je l’attends », étaient ses mots. Cependant, après cela, il a donné un aperçu que les fans attendaient depuis longtemps.

«Je pense que les scénaristes commencent tout juste à se rassembler. Alors peut-être que bientôt je saurai quelque chose. »a témoigné devant La variété pour clore cette intrigue. Et donc il précise qu’il est probable que la deuxième saison de Merlin Il ne sortira pas avant, approximativement, fin 2023 ou début 2024.

