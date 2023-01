Golden Globes 2023 : les favoris de la soirée

in

Golden Globes 2023

Quelque peu dévalorisés après le scandale de 2022, ils ne seront pas télévisés en Amérique latine. Voici les 10 meilleurs gagnants potentiels.

©GettyUne nouvelle édition arrive.

Il ne reste que quelques heures avant une nouvelle cérémonie de les globes dorésoù le meilleur de la télévision et de l’industrie du divertissement sera reconnu. cinéma. L’Association de la presse étrangère d’Hollywood Il a déjà annoncé ses nominés et c’est pourquoi nous vous disons qui seraient les 10 meilleurs gagnants de la soirée.

Si l’on se fie aux titres, le monde du théâtre semble avoir les choses plus claires au niveau des récompenses : Les Fabelman resterait avec Best Picture (ainsi que Steven Spielberg serait élu meilleur réalisateur), tandis que Tu ferais mieux d’appeler Saul il commencerait à dire au revoir avec son premier grand prix dans la courte liste des séries et Le décrochage Il mettra un terme à son parcours avec la statuette de la meilleure mini-série.

Dans les comédies, la situation est un peu plus complexe. Même si Babylone pourrait garder la statuette entre les films Triangle de tristesse c’est celui qui promet de faire la force. Bien sûr, il est clair que L’ours personne ne devrait lui enlever sa victoire après une excellente première saison en effet.

Enfin, l’animation a un film qui a tout pour cartonner aussi bien ce soir que le 12 mars, date à laquelle ils auront lieu les oscars. C’est la version de pinocchio de Guillermo del Toroqui est clairement le favori que presque aucun autre titre (Grille, Chat Bottéle plus connu de la shortlist) devrait lui donner de la force.

+Les acteurs qui gagneraient un Golden Globe

Du côté des statuettes qui finiraient dans les vitrines des comédiens, c’est le drame qui une fois de plus est presque condamné à des reconnaissances pour Brendan Fraser (La baleine)qui a déjà assuré qu’il ne serait pas présent, et Cate Blanchet (Le goudron). Enfin, dans le monde de la comédie, il serait très juste que Colin Farrell gagner pour l’excellent travail accompli dans Les Banshees d’Inisherin.

