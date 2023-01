Golden Globes 2023 : Jenna Ortega s’est confiée sur la danse virale de Merlina et Lady Gaga

in

Golden Globe Awards 2023

Jenna Ortega est arrivée aux Golden Globes Awards et a parlé de Lady Gaga après avoir vu sa danse virale réalisée par la chanteuse. Découvrez ce qu’en pense l’actrice.

©GettyJenna Ortega a parlé de Lady Gaga

Le tapis rouge de la Golden Globe Awards 2023 déjà fourni de nombreux bijoux de célébrités. Bien que l’un des moments les plus emblématiques jusqu’à présent ait été de savoir comment Jenna Ortega a réagi à la danse virale de Merlin réalisé par Lady Gaga. L’actrice, après avoir joué dans l’un des moments les plus emblématiques de la série, est devenue une tendance sur Internet.

Et, sans aucun doute, la tendance atteinte Lady Gaga qui n’a pas hésité à imiter Jenna Ortega avec la danse virale de Merlin sur TikTok. Pour cette raison, maintenant, l’artiste a réagi à la vidéo du chanteur. Elle a également parlé de l’importance pour elle du changement qui l’a amenée. Merlin à sa vie, surtout après avoir vu cette fureur.

Ce que Jenna Ortega a dit de la danse virale Merlina de Lady Gaga :

Dans une interview, Ortega a mentionné qu’il en était très heureux. « C’est très étrange ce qui s’est passé. J’ai travaillé avec Lady Gaga il y a longtemps et je l’ai vue en concert il y a quelques années. », commença-t-il à expliquer. Puis il a ajouté : « Elle a également fait une vidéo pour moi en disant: » Hey Jenna, j’ai entendu dire que tu étais fan. C’était une vidéo très douce.

Mais, après cela, elle a évoqué sa réaction en voyant l’audiovisuel l’imiter. « Je ne savais pas qu’elle avait la moindre idée de qui j’étais et cette année, j’ai vu cette vidéo et c’était excitant. En fait, cette vidéo est ce moment où vous vous rendez compte que votre vie a changé très rapidement., il a déclaré. Et, sans aucun doute, il en était très heureux.

Après la première de Merlin, Jenna Ortega Il a acquis une renommée mondiale et la série est devenue une sensation inégalée. De plus, il est arrivé à un tel point que Il est devenu l’une des productions les plus vues de l’histoire de Netflix.il a donc déjà été confirmé qu’il aura une deuxième saison que de nombreux fans attendent avec impatience.

