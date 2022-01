Golden Globes 2022 LIVE : les nominés et minute par minute avec les gagnants

Le rideau s’ouvre sur les grandes récompenses du cinéma et de la télévision en 2022 avec la 79e édition du Globes dorés, à nouveau en ligne, mais cette fois ce n’est pas exclusivement à cause de la pandémie de coronavirus, mais à cause d’un scandale qui les a conduits à ne même pas être diffusés à la télévision. Le prestige de cette cérémonie a été complètement perdu, comme annoncé aux Etats-Unis, mais le spectacle doit continuer et il aura lieu ce soir. Découvrez tous les nominés et gagnants ici!

C’est en février 2021 que Los Angeles Times publié un rapport indiquant Problèmes d’éthique et de racisme parmi les membres de la Hollyood Foreign Press Association (HFPA) et une annulation a été annoncée, qui a ensuite été levée. Sur les 87 membres qui en faisaient partie, aucun n’était d’ascendance africaine et ils ont été accusés par différentes célébrités à l’époque de ne pas avoir la diversité nécessaire lors du choix de ceux qui remportent leur trophée.

D’autre part, il a également été signalé que bon nombre des Les membres de la HFPA ont reçu de l’argent et des avantages pour sélectionner certaines séries ou films comme gagnants. Pour cette raison, NBC a décidé de ne pas retransmettre cette cérémonie: « Un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous croyons fermement que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022, en supposant que l’organisation exécute son plan. Nous espérons que nous le ferons être en mesure de le faire. diffuser le programme en janvier 2023 « ont-ils déclaré dans un communiqué.

Bien qu’il y ait eu certaines mesures, telles que l’ajout de 21 membres supplémentaires pour augmenter la diversité, les principaux producteurs et célébrités se sont opposés au prix. Cependant, de la HPFA ils ont garanti de prendre un nouveau chemin et c’est pourquoi cette année il sera réalisé, mais uniquement avec des informations qui arriveront de leurs réseaux sociaux officiels. Les favoris sont Belfast Oui Le pouvoir du chien, avec 7 nominations, tandis que Netflix en compte 17 sur les plateformes au-dessus des 15 sur HBO. Voici tous les nominés pour les Golden Globes 2022 et leurs gagnants !

+ Nominés et lauréats des Golden Globes 2022

CATÉGORIES DE FILMS

Meilleur film dramatique

– Belfast

– CODA : Signaux du cœur

– Dune

– Le roi Richard

– Le pouvoir du chien

Meilleur film – comédie musicale ou comédie

– Cyrano

– Ne lève pas les yeux

– Pizza à la réglisse

– Tic, Tic… Boum !

– L’amour sans barrières

Meilleur acteur dans un film dramatique

– Mahershala Ali – Chanson du cygne

– Javier Bardem – Être le Ricardos

– Benedict Cumberbatch – Le pouvoir du chien

– Will Smith – Roi Richard

– Denzel Washington – La tragédie de Macbeth

Meilleure actrice dans un film dramatique

– Jessica Chastain – Les yeux de Tammy Faye

– Olivia Colman – La fille perdue

– Nicole Kidman – Être les Ricardos

– Lady Gaga – La Maison Gucci

– Kristen Stewart – Spencer

Meilleur acteur dans un film – Comédie musicale

– Leonardo DiCaprio – Ne lève pas les yeux

– Peter Dinklage – Cyrano

– Andrew Garfield – Tic, Tic… Boum !

– Cooper Hoffman – Pizza à la réglisse

– Anthony Ramos – Dans le quartier

Meilleure actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

– Marion Cotillard – Annette

– Alana Haim – Pizza à la réglisse

– Jennifer Lawrence – Ne lève pas les yeux

– Emma Stone – Cruella

– Rachel Zegler – Amour sans barrières

Meilleur acteur de soutien dans n’importe quel film

– Ben Affleck – Le Tender Bar

– Jamie Dornan – Belfast

– Ciarán Hinds – Belfast

– Troy Kotsur – CODA : Signes du cœur

– Kodi Smit-McPhee – Le pouvoir du chien

Meilleure actrice dans un second rôle dans un film

– Caitríona Balfe – Belfast

– Ariana DeBose – Amour sans barrières (Gagnant)

– Kirsten Dunst – Le pouvoir du chien

– Aunjanue Ellis – Roi Richard

– Ruth Negga – Passe

Meilleure orientation

– Kenneth Branagh – Belfast

– Jane Campion – Le pouvoir du chien

– Maggie Gyllenhaal – La fille perdue

– Steven Spielberg – L’amour sans barrières

– Denis Villeneuve – Dune

Meilleur scénario

-Paul Thomas Anderson – Pizza à la réglisse

-Kenneth Branagh – Belfast (Vainqueur)

– Jane Campion – Le pouvoir du chien

– Adam McKay – Ne lève pas les yeux

– Aaron Sorkin – Être le Ricardos

Meilleur film d’animation

– Charme (Gagnant)

– Fuir

-Luca

– Mon Sunny Maad

– Raya et le dernier dragon

Meilleur film en langue étrangère

– Compartiment n°6

– Conduisez ma voiture (gagnant)

– La main de Dieu

– Un héro

– Les mères parallèles

Meilleure partition originale

– Alexandre Desplat – La Chronique française

– Germaine Franco – Charme

– Jonny Greenwood – Le pouvoir du chien

– Alberto Iglesias – Mères parallèles

– Hans Zimmer – Dune

Meilleure chanson originale

– « Be Alive » de Rey Richard – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

– « Dos Caterpillars » d’Encanto – Lin-Manuel Miranda

– « Down to Joy » de Belfast – Van Morrison

– « Here I Am (Singing My Way Home) » par Respect – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

– « Pas le temps de mourir » de « Pas le temps de mourir » – Billie Eilish, Finneas O’Connell

CATÉGORIES TV

Meilleure série dramatique

– Lupin

– L’émission du matin

-Poser

– Jeu de calmar

– Succession

Meilleure série comique

– Le grand

– Hacks (Gagnant)

– Seuls les meurtres dans le bâtiment

– Réservation Chiens

-Ted Lasso

Meilleure série limitée ou film réalisé pour la télévision

– Malade

– Impeachment: American Crime Story

– Femme de ménage

– Jument d’Easttown

– Le chemin de fer clandestin

Meilleur acteur dans une série dramatique

– Brian Cox – Succession

– Lee Jung-jae – Jeu de calmar

– Billy Porter – Pose

– Jeremy Strong – Succession (Gagnant)

– Omar Sy – Lupin

Meilleure actrice dans une série dramatique

– Uzo Aduba – En traitement

– Jennifer Aniston – Le Sho du matin

– Christine Baranski – Le bon combat

– Elisabeth Moss – Le conte de la servante

– Mj Rodriguez – Pose

Meilleur acteur dans une série musicale ou comique

– Anthony Anderson – Noir-ish

– Nicholas Hoult – Le Grand

– Steve Martin – Seuls les meurtres dans le bâtiment

– Martin Short – Seuls les meurtres dans le bâtiment

– Jason Sudeikis – Ted Lasso (Gagnant)

Meilleure actrice dans une série musicale ou comique

– Hannah Einbinder – Hacks

– Elle Fanning – La grande

– Issa Rae – Insécurisé

– Tracee Ellis Ross – Noir-ish

– Jean Smart – Hacks (Gagnant)

Meilleur acteur dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

– Paul Bettany – WandaVision

– Oscar Isaac – Scènes d’un mariage

– Michael Keaton – Dopesick (Vainqueur)

– Ewan McGregor – Halston

– Tahar Rahim – Le Serpent

Meilleure actrice dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

– Jessica Chastain – Scènes d’un mariage

– Cynthia Erivo – Génie : Aretha

– Elizabeth Olsen – WandaVision

– Margaret Qualley – Femme de ménage

– Kate Winslet – Jument d’Easttown (Gagnant)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou un film conçu pour la télévision

– Billy Crudup – L’émission du matin

– Kieran Culkin – Succession

– Mark Duplass – L’émission du matin

– Brett Goldstein – Ted Lasso

– Oh Yeong-su – Jeu de calmars (Gagnant)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

– Jennifer Coolidge – Lotus blanc

– Kaitlyn Dever – Dopesick

– Andie MacDowell – Femme de ménage

– Sarah Snook – Succession (Gagnant)

– Hannah Waddingham – Ted Lasso

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂