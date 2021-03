« Golden Globes 2021 »: Voici la liste complète des gagnants

Il a commencé la saison des récompenses à Hollywood et malgré le fait que 2020 ait été une année au cours de laquelle les annulations et les retards de premières faisaient partie de la routine dans les médias et l’industrie du divertissement, la vérité est que les festivals internationaux et les services de streaming ont présenté de grandes œuvres. digne de reconnaissance.

Malgré la situation pandémique dans États Unis (et d’ailleurs, le reste du monde) ne montre toujours pas beaucoup d’amélioration évidente, l’association de la presse étrangère de ce pays a réalisé la 78e livraison du « Golden Globe Awards».

Conduit par Tina Fey depuis New York Oui Amy Poehler dans Les anges, une cérémonie a été présentée dans laquelle les seuls présents étaient les présentateurs de chaque catégorie, tandis que chacun des nominés a observé l’événement par appel vidéo.

Une cérémonie au cours de laquelle Jane Fonda a reçu le Prix ​​Cecil B. DeMille en reconnaissance de ses plus de cinq décennies de carrière artistique et de son militantisme constant en faveur des droits civiques, tout en Norman Lear, créateur de séries comiques comme « The Jeffersons » « One Day before The Time » ou « All In The Family », Prix ​​Carol Burnett.

Netflix s’est positionné parmi les grands gagnants de la soirée, avec ses productions « La Couronne« Y »Le gambit de la reineMise en évidence dans vos catégories les plus importantes. Voici la liste complète des gagnants.

Meilleure série télévisée: comédie musicale ou comique

« Emily à Paris » (Netflix)

« L’agent de bord » (HBO Max)

« Le grand » (Hulu)

«Schitt’s Creek» (CBC) – GAGNANT

«Ted Lasso» (Apple TV Plus)

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – Drame

Jason Bateman («Ozark»)

Josh O’Connor («The Crown») – GAGNANT

Bob Odenkirk (« Mieux appeler Saul »)

Al Pacino (« Chasseurs »)

Matthew Rhys («Perry Mason»)

Meilleure performance d’une actrice dans une série limitée ou un film conçu pour la télévision

Cate Blanchett («Mme America»)

Daisy Edgar-Jones (« Gens normaux »)

Shira Haas (« peu orthodoxe »)

Nicole Kidman (« L’annulation »)

Anya Taylor-Joy («The Queen’s Gambit») – GAGNANTE

Meilleur réalisateur – Film

Emerald Fennell, «Jeune femme prometteuse» (Focus Features)

David Fincher, «Mank» (Netflix)

Regina King, «Une nuit à Miami» (Amazon Studios)

Aaron Sorkin, «Le procès du Chicago 7» (Netflix)

Chloé Zhao, «Nomadland» (Searchlight Pictures) – GAGNANTE

Meilleure actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

Maria Bakalova («Film suivant Borat»)

Kate Hudson (« Musique »)

Michelle Pfeiffer (« Sortie française »)

Rosamund Pike («Je me soucie beaucoup») – GAGNANT

Anya Taylor-Joy («Emma»)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Riz Ahmed (« Sound of Metal »)

Chadwick Boseman («Ma Rainey’s Black Bottom») – GAGNANT

Anthony Hopkins (« Le père »)

Gary Oldman (« Mank »)

Tahar Rahim (« Le Mauritanien »)

Meilleure série télévisée – Drame

« The Crown » (Netflix) – GAGNANT

« Lovecraft Country » (HBO Max)

« Le mandalorien » (Disney Plus)

«Ozark» (Netflix)

« Ratched » (Netflix)

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Drame

Olivia Colman (« La Couronne »)

Jodie Comer (« Killing Eve »)

Emma Corrin («The Crown») – GAGNANTE

Laura Linney («Ozark»)

Sarah Paulson (« Ratched »)

Meilleure performance d’un acteur dans une série limitée ou un film conçu pour la télévision

Bryan Cranston (« Votre Honneur »)

Jeff Daniels (« La règle Comey »)

Hugh Grant (« L’annulation »)

Ethan Hawke (« The Good Lord Bird »)

Mark Ruffalo («Je sais que cela est vrai») – GAGNANT

Meilleur acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Sacha Baron Cohen («Borat Subsequent Moviefilm») – GAGNANT

James Corden (« Le bal »)

Lin-Manuel Miranda («Hamilton»)

Dev Patel (« L’histoire personnelle de David Copperfield »)

Andy Samberg («Palm Springs»)

Meilleure actrice dans un film – Drame

Viola Davis (« Fond noir de Ma Rainey »)

Andra Day («Les États-Unis contre Billie Holiday») – GAGNANT

Vanessa Kirby (« Morceaux d’une femme »)

Frances McDormand («Nomadland»)

Carey Mulligan (« Jeune femme prometteuse »)

Meilleur film – Drame

« Le père » (Sony Pictures Classics)

« Mank » (Netflix)

«Nomadland» (Searchlight Pictures) – GAGNANT

« Jeune femme prometteuse » (Focus Features)

« Le procès du Chicago 7 » (Netflix)

Meilleur acteur de soutien dans n’importe quel film

Sacha Baron Cohen (« Le procès du Chicago 7 »)

Daniel Kaluuya («Judas et le Messie noir») – GAGNANT

Jared Leto (« Les petites choses »)

Bill Murray («On the Rocks»)

Leslie Odom, Jr. (« Une nuit à Miami »)

Meilleure bande originale – Film

« Le ciel de minuit » (Netflix) – Alexandre Desplat

« Tenet » (Warner Bros.) – Ludwig Göransson

« Nouvelles du monde » (Universal Pictures) – James Newton Howard

« Mank » (Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross

«Soul» (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste – GAGNANT

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comique

Lily Collins (« Emily à Paris »)

Kaley Cuoco («l’agent de bord»)

Elle Fanning (« Le Grand »)

Jane Levy (« Liste de lecture extraordinaire de Zoey »)

Catherine O’Hara («Schitt’s Creek») – GAGNANTE

Meilleure série limitée télévisée ou meilleur film pour la télévision

« Gens normaux » (Hulu / BBC)

« The Queen’s Gambit » (Netflix) – GAGNANT

« Petite hache » (Amazon Studios / BBC)

« L’annulation » (HBO)

« Peu orthodoxe » (Netflix)

Meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un film conçu pour la télévision

John Boyega («Small Axe») – GAGNANT

Brendan Gleeson (« La règle de Comey »)

Dan Levy («Schitt’s Creek»)

Jim Parsons (« Hollywood »)

Donald Sutherland (« L’annulation »)

Meilleur film – Comédie musicale ou comédie

«Borat Subsequent Moviefilm» (Amazon Studios) – GAGNANT

« Hamilton » (Walt Disney Pictures)

« Palm Springs » (néon)

« Musique » (divertissement vertical)

« Le bal » (Netflix)

Meilleure actrice dans un second rôle dans n’importe quel film

Glenn Close (« Hillbilly Elegy »)

Olivia Colman (« Le père »)

Jodie Foster («La Mauritanienne») – GAGNANTE

Amanda Seyfried (« Mank »)

Helena Zengel (« Nouvelles du monde »)

Meilleur film – Langue étrangère

« Un autre tour » (Samuel Goldwyn Films)

« La Llorona » (frisson)

« La vie à venir » (Netflix)

«Minari» (A24) – GAGNANT

« Deux d’entre nous » (Magnolia Pictures)

Meilleur scénario – Film

« Jeune femme prometteuse » (Focus Features)

« Mank » (Netflix)

GAGNANT « The Trial of the Chicago 7 » (Netflix)

« Le père » (Sony Pictures Classics)

« Nomadland » (Images de Searchlight)

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comique

Don Cheadle (« Lundi noir »)

Nicholas Hoult (« Le Grand »)

Eugene Levy («Schitt’s Creek»)

Jason Sudeikis («Ted Lasso») – GAGNANT

Ramy Youssef («Ramy»)

Meilleure performance d’une actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un film conçu pour la télévision

Gillian Anderson («The Crown») – GAGNANTE

Helena Bonham Carter («La Couronne»)

Julia Garner («Ozark»)

Annie Murphy («Schitt’s Creek»)

Cynthia Nixon (« Ratched »)

Meilleure chanson originale – Film

«Fight for You» de «Judas and the Black Messiah» (Warner Bros.) – HER, Dernst Emile II, Tiara Thomas

«Hear My Voice» de «The Trial of the Chicago 7» (Netflix) – Daniel Pemberton, Celeste

«Io Si (Seen)» de «The Life Ahead» (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi- GAGNANT

«Speak Now» de «One Night in Miami» (Amazon Studios) – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth –

« Tigress & Tweed » de « The United States vs. Billie Holliday »(Hulu) – Journée de l’Andra, Raphael Saadiq

Meilleur film d’animation

« The Croods: A New Age » (Universal Pictures)

« En avant » (Walt Disney Pictures)

« Au-dessus de la lune » (Netflix)

« Soul » (Walt Disney Pictures) – GAGNANT

« Wolfwalkers » (Cartoon Saloon)