Golden Globes 2021: prédiction du vainqueur de la meilleure série humoristique

Les Golden Globes 2021 se rapprochent de plus en plus et les nominés qui se présenteront pour le prix le 28 février sont déjà connus. Avec les noms sur la table Les principaux candidats à mettre en évidence dans chaque catégorie sont déjà décrits. Dans le domaine de meilleure série comique il y a des titres importants, mais une production est la préférée des autres. Découvrez la prédiction Spoiler!

La surprise sur la liste est Emily à Paris: l’émission Netflix est entrée dans la liste après le succès au box-office et le renouvellement pour une autre saison qu’elle a obtenu. Cependant, son choix n’a pas été sans controverse et certains l’ont jugé injuste. Selon un sondage Spoiler, 59% n’étaient pas d’accord pour la placer parmi les nominés. À la fois, Lily Collins est également entrée dans les nominations pour la meilleure actrice de comédie.







L’hôtesse de l’air met en vedette Kaley Cuoco et il a été créé en HBO Max le 26 novembre 2020. L’interprète de La théorie du Big Bang Il a également été nominé pour la catégorie des meilleure actrice de comédie. La série a eu un tel succès qu’elle a été renouvelée pour une autre année. Les fans d’Amérique latine pourront en profiter en juin avec l’arrivée de la plateforme.







La série Hulu, Le grand, il est entré dans le top cinq grâce aux dix épisodes de sa première saison sortis en mai 2020. De plus, il a obtenu deux autres nominations: Nicholas Hoult (meilleur acteur de comédie) et Elle éventant (meilleure actrice dans une comédie). En 2021, il aura une nouvelle saison.

Ted lasso est le candidat de Apple TV + pour cette catégorie. L’émission humoristique a été créée en août 2020 et comportera au moins deux autres tranches. La série qui a remporté le Prix ​​de l’American Film Institute a aussi comme candidat aux Golden Globes Jason sudeikis Quoi meilleur acteur dans une comédie.







Prédiction gagnante du Golden Globe pour la meilleure série comique: Schitt’s Creek

La sitcom canadienne Ruisseau Schitt C’est le deuxième avec le plus de nominations derrière The Crown et cela vient du balayage des Emmy Awards avec six prix obtenus. Dans les Golden Globes 2021, il a également comme candidats: Levée Eugène (meilleur acteur de comédie), Daniel Levy (Meilleur acteur dans un second rôle), Annie Murphy (meilleure actrice de soutien) et Catherine O’Hara (Meilleure actrice dans une série comique).







La fiction de CBC a été créée en 2015 et s’est terminée l’année dernière. Il compte six saisons et 80 épisodes qui en ont fait un succès auprès du public. Bien que Netflix ait acheté les droits des deux premières saisons, seuls les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie peuvent en profiter.