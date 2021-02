Golden Globes 2021: prédiction du vainqueur de la meilleure mini-série ou téléfilm

Nous sommes à des heures de l’une des plus importantes cérémonies de remise des prix d’Hollywood: le Globes dorés. Cette 78e tranche sera animée par Tina Fey et Amy Poehler, qui présenteront toutes les nominations annoncées il y a quelques semaines. En 2020 ‘Tchernobyl’ de HBO la catégorie a été portée à Meilleure mini-série ou téléfilm et cette année, cinq productions seront récompensées. Découvrez la prédiction Spoiler!

+ Personnes normales:

Douze épisodes de la série BBC Three et Hulu Irish, basée sur le roman du même nom de Sally Rooney. Suivez la relation entre Marianne Sheridan et Connell Waldron alors qu’ils naviguent à l’âge adulte de leurs derniers jours de lycée à leurs années de premier cycle au Trinity College. Il met en vedette Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal.







+ Petite hache:

Écrit et réalisé par Steve McQueen. Letitia Wright, John Boyega, Shaun Parkes et Malachi Kirby se distinguent dans ce Minisérie en cinq parties illustrant le racisme subi par la communauté noire de Londres dans les années 60, 70 et 80: 1. Mangrove; 2. Lovers Rock; 3. Rouge, blanc et bleu; 4. Alex Wheatle et 5. Éducation.







+ L’annulation:

Série limitée de six épisodes créée, écrite et réalisée par David E. Kelley, avec Nicole Kidman et Hugh Grant. Il présente un cas de mystère: Grace est une psychologue à succès à Manhattan, mais perd le contrôle lorsque son mari Jonathan disparaît soudainement et est envoyé par un partenaire de son fils est assassiné. Ils découvrent que les deux étaient dans une relation cachée et la police le désigne comme le principal suspect.







+ Petit orthodoxe:

L’un des premiers événements du service de streaming Netflix au monde avant d’entrer en quarantaine pour le coronavirus. En quatre chapitres, il raconte l’histoire d’une jeune femme qui s’est libérée de la communauté religieuse juive ultra-orthodoxe de la communauté Satmar, à New York, et a commencé une nouvelle vie à Berlin..







+ Prédiction gagnante du Golden Globe pour la meilleure mini-série ou téléfilm:

Pour Divulgacher qui remportera le prix sera la mini-série créée par Scott Frank et Allan Scott, basée sur le livre ‘The Queen’s Gambit’ de Walter Tevis. Le travail de Anya Taylor-Joy, pour lequel il est également nominé, est digne de la grande reconnaissance qu’il a déjà reçue depuis sa création.

« Gambit de Dama » suit Beth Harmon, une jeune prodige des échecs qui a eu une enfance difficile, donc ses compétences sociales ne sont pas les meilleures et elle souffre également d’une certaine tendance à la toxicomanie, aux médicaments ou à quelque chose de holistique. (Espinof)