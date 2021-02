Golden Globes 2021 ONLINE LIVE: comment et à quelle heure assister à la cérémonie de remise des prix

La cérémonie du Golden Globes Awards 2021 Il se tiendra ce dimanche 28 février et, comme toujours, ils marquent le début de la saison des récompenses de l’industrie audiovisuelle. La 78e édition de l’événement qui récompense le meilleur du cinéma et de la télévision devait avoir lieu il y a environ un mois, mais en raison de la pandémie de coronavirus, elle a été retardée et aura lieu virtuellement.

PLUS D’INFORMATIONS: Anya Taylor-Joy est nominée aux Golden Globes 2021 pour « Lady’s Gambit »

Ce gala de la Hollywood Foreign Press Association sera organisé pour la quatrième fois par les actrices Tina Fey Oui Amy Poehler, qui partageront leurs fonctions depuis la Rainbow Room du Rockefeller Center, à New York, et le Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, respectivement.

Alors que « La Couronne« Est la série avec le plus de nominations et »Mank« Est le film le plus nominé, à la fois de Netflix et avec six nominations, Jane Fonda et Normal Lear recevront les prix Cecil B. de Mille et Carol Burnett, tous deux honoraires de la Ballons d’Or.

La cérémonie des Golden Globes de cette année se déroulera à distance en raison de la pandémie de coronavirus. (Robyn Beck / AFP)

QUELLE HEURE ET COMMENT VOIR LES BALLONS D’OR 2021?

Les Golden Globes 2021 Ils seront diffusés ce dimanche 28 février à 20h00. (Heure de l’Est) par TNT. N’oubliez pas qu’au Pérou, la TNT sera disponible sur les chaînes 102 (SD) et 730 (HD) sur Movistar TV; canaux 22 (SD) et 590 (HD) sur Claro TV et canaux 502 (SD) et 1502 (HD) sur Direct TV.

La cérémonie peut être vue aux heures suivantes selon les pays:

États-Unis (heure de l’Est): 20 h

Pérou: 20h00

Mexique: 19h00

Colombie: 20h00

Équateur: 20h00

Venezuela: 21h00

Chili: 22h00

Argentine: 22h00

Espagne: 2h00 le 1er mars

La 78e édition des Golden Globes sera disponible sur la plateforme numérique TNT GO pour les abonnés au câble. Pour y accéder, il suffit d’entrer sur le site Web et de sélectionner le pays et le fournisseur de câble de la personne et de saisir ses informations d’identification.

De plus, vous pouvez suivre le compte officiel de Twitter des récompenses ou via le site goldenglobes.com, d’où les interviews seront diffusées en streaming à partir de 18h30

Rejoignez notre #GlobesCountdown accueille DEMAIN pour la HFPA présente: Globes Countdown Live! L’officiel #Globes dorés L’avant-spectacle débutera à 18 h 30 HE / 15 h 30 PT ici sur Twitter! pic.twitter.com/6XcE8xbLyS – Golden Globe Awards (@goldenglobes) 27 février 2021

CONDUCTEURS ET PRÉSENTATEURS

Comme mentionné ci-dessus, les chefs d’orchestre seront les comédiens Tina Fey Oui Amy Poehler. De plus, la cérémonie mettra en vedette diverses célébrités qui présenteront les prix, dont les ambassadeurs de la Globes dorés de cette année, Jackson et Satchel Lee, enfants du célèbre réalisateur Spike Lee.

Anthony Anderson

Awkwafina

Kevin Bacon

Sterling K. Brown

Michael Douglas

Cynthia erivo

Tiffany haddish

Kate Hudson

Annie Mumolo

Joaquin phénix

Margot Robbie

Kyra Sedgwick

Kenan Thompson

Susan Kelechi Watson

Kristen Wiig

Renée Zellweger

Catherine Zeta-Jones

Bryce dallas howard

Christophe Meloni

Rosie Perez

Christian Slater

NOMINÉ AUX GOLDEN GLOBES 2021

Voici la liste complète des nominés pour le Golden Globes 2021, qui comprend 25 catégories (14 films et 11 télévision):

MEILLEUR FILM – DRAMA

Nomadland

Mank

Le père

Jeune femme prometteuse

Le procès du Chicago 7

MEILLEUR FILM – MUSIQUE OU COMÉDIE

Borat, suite du film

Hamilton

Musique

Palm Springs

Le bal

MEILLEURE DIRECTION

Emerald Fennell (« Une jeune femme prometteuse »)

David Fincher (« Mank »)

Chloé Zhao (« Nomadland »)

Regina King (« Une nuit à Miami »)

Aaron Sorkin (« Le procès de Chicago 7 »)

MEILLEUR ACTEUR – DRAMA

Riz Ahmed (« Sound of Metal »)

Chadwick Boseman (« La mère du blues »)

Anthony Hopkins (« Le père »)

Gary Oldman (« Mank »)

Tahar Ramin (« Le Mauritanien »)

MEILLEURE ACTRICE – DRAMA

Viola Davis (« La mère du blues »)

Andra Day (« Les États-Unis contre Billie »)

Frances McDormand («Nomadland»)

Carey Mulligan (« Une jeune femme prometteuse »)

Vanessa Kirby (« Fragments d’une femme »)

Meryl Streep pour « The Prom », John David Washington et Zendaya pour « Malcolm & Marie » et Michaela Coel pour la série « I May Destroy You » sont quelques-uns des favoris qui n’ont pas obtenu de nominations à cette cérémonie. (Photo: Netflix / HBO)

MEILLEUR ACTEUR – MUSIQUE OU COMÉDIE

Sacha Baron Cohen (« Borat, film suite au film »)

James Corden (« Le bal »)

Lin-Manuel Miranda («Hamilton»)

Andy Samberg («Palm Springs»)

Dev Patel (« L’incroyable histoire de David Copperfield »)

MEILLEURE ACTRICE – MUSIQUE OU COMÉDIE

Maria Bakalova («Borat, suite du film»)

Kate Hudson (« Musique »)

Michelle Pfeiffer (« Sortie française »)

Rosamund Pike (« Je me soucie beaucoup »)

Anya Taylor-Joy («Emma»)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN DANS UN FILM

Sacha Baron Cohen (« Le procès de Chicago 7 »)

Daniel Kaluuya (« Judas et le Messie noir »)

Jared Leto (« Petits détails »)

Bill Murray (« On the Rocks »)

Leslie Odom, Jr. (« Une nuit à Miami »)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN DANS UN FILM

Glenn Close (« Hillbilly, une élégie campagnarde »)

Olivia Colman (« Le père »)

Jodie Foster (« La Mauritanienne »)

Amanda Seyfried (« Mank »)

Helena Zengel (« Nouvelles du grand monde »)

MEILLEUR SCÉNARIO

Emerald Fennell (« Une jeune femme prometteuse »)

Jack Fincher (« Mank »)

Aaron Sorkin (« Le procès de Chicago 7 »)

Florina Zeller et Christopher Hampton (« Le père »)

Chloe Zhao (« Nomadland »)

MEILLEURE BANDE SON

Alexandre Desplat (« Ciel de minuit »)

Ludwig Göransson (« Tenet »)

James Newton Howard (« Nouvelles du grand monde »)

Trent Reznor & Atticus Ross et Jon Batiste («Soul»)

Trent Reznor et Atticus Ross («Mank»)

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

‘Io sì (Vu)’ (« La vie à venir »)

«Parlez maintenant» («Une nuit à Miami»)

«Tigress & Tweed» («Les États-Unis contre Billie Holiday»)

«Combattez pour vous» («Judas et le Messie noir»)

« Hear my voice » (« The Chicago 7 trial »)

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

Les Croods 2

En avant

Au-delà de la lune (au-dessus de la lune)

Âme

Marcheurs de loups

Meilleur film non anglophone

Un autre tour (un autre tour)

La vie à venir

Minari. Histoire de famille

Deux d’entre nous

La Llorona

MEILLEURE SÉRIE – DRAMA

Le mandalorien

La Couronne

Pays de Lovecraft

Ozark

Cliquet

MEILLEURE SÉRIE – COMÉDIE

Emily à Paris

Ted lasso

L’hôtesse de l’air

Ruisseau Schitt

Le grand

MEILLEURES MINISERIES OU TELEFILME

Personnes normales

Gambit de la dame

L’annulation

Petite hache

Peu orthodoxe

MEILLEUR ACTEUR D’UNE SÉRIE – DRAMA

Jason Bateman («Ozark»)

Josh O’Connor («La Couronne»)

Bob Odenkirk (« Mieux appeler Saul »)

Matthew Rhys («Perry Mason»)

Al Pacino (« Chasseurs »)

MEILLEURE ACTRICE D’UNE SÉRIE – DRAMA

Olivia Colman (« La Couronne »)

Jodie Comer (« Killing Eve »)

Emma Corrin (« La Couronne »)

Laura Linney («Ozark»)

Sarah Paulson (« Ratched »)

MEILLEUR ACTEUR D’UNE SÉRIE – COMÉDIE

Don Cheadle (« Lundi noir »)

Nicholas Hoult (« Le Grand »)

Eugene Levy («Schitt’s Creek»)

Jason Sudeikis («Ted Lasso»)

Ramy Youssef («Ramy»)

MEILLEURE ACTRICE D’UNE SÉRIE – COMÉDIE

Lily Collins (« Emily à Paris »)

Kaley Cuoco («l’agent de bord»)

Elle Fanning (« Le Grand »)

Catherine O’Hara («Schitt’s Creek»)

Jane Levy (« Liste de lecture extraordinaire de Zoey »)

MEILLEUR ACTEUR – SÉRIE LIMITÉE OU TÉLÉFILME

Bryan Cranston (« Votre Honneur »)

Jeff Daniels (« La loi de Comey »)

Ethan Hawke (« Le pic »)

Hugh Grant (« L’annulation »)

Mark Ruffalo (« La vérité indéniable »)

MEILLEURE ACTRICE – MINISERIES OU TELEFILME

Anya Taylor-Joy (« Le gambit de la dame »)

Shira Haas (« peu orthodoxe »)

Nicole Kidman (« L’annulation »)

Cate Blanchett («Mme America»)

Daisy Edgar-Jones (« Gens normaux »)

MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN – SÉRIE, MINISERIES OU TÉLÉFILME

John Boyega (« Petite hache »)

Brendan Gleeson (« Loi de Comey »)

Dan Levy («Schitt’s Creek»)

Jim Parsons (« Hollywood »)

Donald Sutherland (« L’annulation »)

MEILLEURE ACTRICE DE SOUTIEN – SÉRIE, MINISERIES OU TÉLÉFILME