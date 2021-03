Golden Globes 2021: Mark Ruffalo remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série

Une nouvelle réalisation pour Mark Ruffalo. Après avoir remporté le Emmy Award du meilleur acteur dans une mini-série, il a également été reconnu dans la même catégorie lors de la 78e édition de la Ballons d’Or.

Mark Ruffalo a remporté le prix après avoir joué dans la série originale de HBO I Know This Much Is True.

Mark Ruffalo a remporté le prix du meilleur acteur dans une mini-série après avoir battu ses coéquipiers Hugh Accorder (L’annulation), Bryan Cranston (Votre honneur), Jeff Daniels (La règle de Comey) et Ethan faucon (Le bon seigneur oiseau).

I Know This Much Is True suit deux frères jumeaux dans une histoire aussi passionnante que triste et inspirante. Mark Ruffalo incarne les deux personnages principaux dans l’une des meilleures performances de sa carrière.







Après avoir reçu le prix, Ruffalo a déclaré: « Tout d’abord, ce groupe d’acteurs, ce sont mes pairs, ce sont les gens que j’admire, que j’aime et avec qui j’ai le plaisir de partager ce moment »

Après avoir remercié la presse, Ruffalo a souligné: « Je tiens à remercier tout particulièrement Derek Cianfrance (créateur de la série), mon frère, mon partenaire, mon réalisateur. Merci de toujours mener avec l’idée que vous vous faites de l’humanité. »

«Aussi à Wally Lamb pour avoir écrit cette belle histoire de ces jumeaux au cœur et à l’esprit brisés. C’est l’histoire de l’Amérique, sa rupture, sa promesse, son pardon, sa rédemption et son intégration. À 54 ans, c’est mon souhait le plus plein d’espoir. « , Colline.

Autres séries avec Mark Ruffalo

Mark Ruffalo a remporté le premier Golden Globe de sa carrière. Au fil des ans, il a participé à des films à succès tels que Spotlight, Foxcatcher et ma famille. De plus, c’est principalement en raison de son rôle de Ponton dans les films de l’univers cinématographique Marvel.