Golden Globes 2021: acteurs et réalisateurs dénoncent le racisme avant la cérémonie

Le dimanche tant attendu est enfin arrivé où le Golden Globes 2021, une cérémonie qui a subi de nombreux changements en raison de la pandémie de coronavirus et est arrivée près de deux mois plus tard que d’habitude. Depuis qu’ils ont annoncé toutes les nominations au cinéma et à la télévision, les commentaires ont commencé sur un sujet qui ce week-end est revenu sur le devant de la scène.

Tout au long du mois de février, mais plus dans les dernières heures, le Association de la presse étrangère d’Hollywood il a fait face à diverses critiques, comme cela s’est produit à d’autres occasions. Ici, la principale revendication des artistes est le manque de diversité des productions et des acteurs nominés dans toutes les catégories.

À ce sujet, le HFPA L’Association a fait des déclarations à Los Angeles Times: « Nous ne contrôlons pas les votes individuels de nos membres. Nous cherchons à construire une compréhension culturelle à travers le cinéma et la télévision et reconnaissons comment le pouvoir de la narration créative peut éduquer les gens du monde entier sur les questions de race, de représentation et d’orientation. ».

Sterling K.Brown, Shonda Rhimes, Judd Apatow, Patton Oswalt, Jurnee Smollett, Ava DuVernay et Kerry Washington, entre autres, ont envoyé leur message sur les réseaux sociaux contre les HFPA, dans le but qu’à l’avenir, la question soit traitée sérieusement et non que ce soit une question d’un moment et ensuite l’oublier.

Au total, il y a 87 membres qui nomment et récompensent aux Golden Globes et aucun n’est d’origine africaineBien que plus d’un ait déclaré qu’ils essaieraient de réaliser des changements au sein de l’Association, les artistes attendent toujours. L’événement animé par Amy Poehler et Tina Fey débutera ce soir et sera diffusé en Amérique latine sur TNT.