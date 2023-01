Golden Globe Awards 2023 : les nominés du meilleur film étranger

BALLONS D’OR

La 80e édition des Golden Globe Awards aura lieu le 10 janvier. Passez en revue la liste avec Argentine 1985, All Quiet Ahead et plus encore !

© IMDbRRR, Argentine 1985 et All Quiet on the Front font partie des candidats aux Golden Globes.

Le prochain 10 janvier la Association de la presse étrangère d’Hollywood livrera le Golden Globes 2023. La 80e édition de la cérémonie intervient après l’annulation controversée de la diffusion télévisée de son dernier gala. C’est pourquoi l’attente ne fait que croître, en particulier pour les nominés pour le meilleur film en langue non anglaise, officiellement appelés Meilleur film en langue étrangère. Découvrez la liste des candidats ci-dessous et où les trouver en streaming !

+ Golden Globe Awards 2023 : quels sont les films étrangers nominés

-RRR

La Inde sera représenté aux prochains Golden Globes 2023 par la main de RRR. Ce film réalisé par Son Altesse Rajamouli et avec un scénario de Vijayendra Prasad, il propose une intrigue d’action-aventure combinée avec le drame. De quoi s’agit-il? Son synopsis officiel explique : « Dans cette saga épique se déroulant dans l’Inde pré-indépendante, un guerrier intrépide en mission risquée se retrouve face à face avec un policier britannique impitoyable.« . Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez le trouver dans le catalogue de Netflix.

– Pas de nouvelles au front

Bien que son titre original soit Im Westen Nichts Neuesen Amérique espagnole, il a été traduit par Pas de nouvelles au front. Sous la direction de Edouard Berger et écrit par Ian Stokell et Lesley Paterson, c’est un film allemand qui est devenu une tendance de streaming pendant des semaines. « Lorsque Paul, 17 ans, rejoint le front occidental pendant la Première Guerre mondiale, son enthousiasme s’effondre rapidement face à la dure réalité de la vie dans les tranchées.« , souligne sa description. Comme RRRvous pourrez profiter de ce titre avant les Golden Globe Awards en Netflix.

– Argentine, 1985

le seul film latino-américain qui se bat pour gagner une statuette dans cette catégorie des Golden Globe Awards 2023 est Argentine, 1985. Avec Ricardo Darín et Peter Lanzani dans les rôles principaux, le long métrage de Santiago Mitre s’inspire de l’histoire vraie de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo et d’une jeune équipe juridique. « Ils ont osé accuser, contre la montre et sous la menace constante, la dictature militaire argentine la plus sanglante« , décrit Première vidéola plateforme de streaming qui propose le film.

-Fermer

Parmi les productions en lice pour le prix du meilleur film étranger, une coproduction de Belgique, France et Pays-Bas. Il s’agit de Fermerdirigée par lukas ne et écrit par Angelo Tijssens. « Léo et Rémi, 13 ans, ont toujours été amis. Jusqu’à ce qu’un événement imprévu les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour tenter de comprendre», remarque-t-il son avance. Pour le moment, il n’est pas disponible en streaming.

– Décision de partir

La catégorie des films en langue étrangère est complétée par Décision de partirinitialement intitulé comme heojil kyolshim. cette bande de Corée du sudavec l’adresse de Parc Chan WookCela commence quand un homme meurt étrangement au sommet d’une montagne. « Le détective chargé de l’affaire rencontre l’épouse du défunt, qui est désignée par la police comme suspecte. À travers des questions d’alibi, des interrogatoires et un travail d’infiltration, il se retrouve attiré par elle.« , maintient le synopsis. A cette occasion, il n’est pas non plus disponible sur les services d’abonnement.

