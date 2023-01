Golden Globe Awards 2023 : les nominés du meilleur film d’animation

BALLONS D’OR

Pas seulement des films et des séries télévisées pour adultes ! Ce sont les contenus familiaux en compétition dans la 80e édition des Golden Globe Awards.

© IMDbPinocchio, Red et Puss in Boots font partie des candidats aux Golden Globes.

De moins en moins pour un nouvel opus du Golden Globes 2023. sera le prochain 10 janvier quand la Association de la presse étrangère d’Hollywood continuer la 80e édition de cette cérémonie qui récompense les séries et films les plus marquants de la saison. Et même si des productions comme Top Gun : Maverick Soit Tu ferais mieux d’appeler Saul, il y a aussi de la place pour le contenu familial. Découvrez les nominés ci-dessous Meilleur film d’animation.

+ Golden Globe Awards 2023 : quels sont les films d’animation nominés

-Pinocchio de Guillermo del Toro

Il y a quelques semaines, il a eu son lancement en streaming Pinocchio de Guillermo del Toro, un film oscarisé qui réinvente le conte classique de Carlo Collodi. De quoi s’agit-il? Avec une animation en stop motion de Mark Gustafson, il réintroduit l’histoire de la marionnette en bois qui a pris vie pour réparer le cœur d’un sculpteur sur bois nommé Geppetto. Si vous voulez le voir avant qu’il ne passe par les Golden Globes 2023, vous pouvez le trouver dans le catalogue de Netflix.

– Inu-Oh

Une coproduction entre le Japon et la Chine figure parmi les grands candidats aux Golden Globe Awards. Il s’agit de inu-ohle film réalisé par Masaaki Yuasa et basé sur le roman de Hideo Furukawa. L’intrigue présente un artiste Sarugaku Noh à succès qui a vécu au 14ème siècle. Bien qu’il ait été hautement reconnu, presque personne ne se souvient plus de son travail et c’est pourquoi 600 ans plus tard, son talent légendaire est honoré. En Espagne, on peut le déguster à travers Movistar Plus.

– Marcel la coquille avec des chaussures

Un autre des longs métrages qui concourent pour sa statuette aux Golden Globe Awards 2023 n’est rien de moins que Marcel le coquillage chaussé. Distribué par A24, ce documentaire d’animation met en scène un coquillage qui gagne sa vie avec sa grand-mère Connie et son animal de compagnie Alan. « Lorsqu’un documentariste les découvre dans le fouillis de son Airbnb, le court métrage qu’il met en ligne apporte à Marcel des millions de fans passionnés, ainsi qu’un danger sans précédent et un nouvel espoir de retrouver sa famille perdue depuis longtemps.« , remarque le synopsis officiel. La production réalisée par Camp de Dean Fleischer Il n’est pas encore disponible en streaming.

– Le Chat Botté : Le Dernier Vœu

Il est récemment sorti en salles Le Chat Botté : Le Dernier Vœule film réalisé par Joël Crawford avec les voix de AAntonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman et Florence Pugh, entre autres. Le film cherchera à remporter le prix du meilleur film d’animation grâce à l’aventure qui se déroule dans l’univers de Shrek et qui met en scène le chat mythique dans sa plus incroyable aventure à ce jour, après une décennie d’attente par les fans.

-Réseau tournant

La liste des films d’animation considérés pour les prix de mardi est complétée par devenir rouge. C’est une fabrication de disney et pixar dirigée par Dôme Shi qui met en vedette Mei Lee, une jeune fille de 13 ans qui doit choisir entre être une fille obéissante ou s’impliquer dans le chaos de l’adolescence. Cela sera affecté par la surprotection de sa mère qui ne la laisse jamais seule. En plus de cela, chaque fois qu’il s’excite, il se transforme en panda roux géant. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez le trouver dans le catalogue de Disney+.

