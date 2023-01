Golden Globe Awards 2023 : les meilleurs looks du tapis rouge

Après tant d’attente, la saison des récompenses a enfin commencé. Avec les Golden Globe Awards 2023 ce nouveau chemin des cérémonies démarre de manière plutôt clinquante. Malgré les controverses qui ont entouré ces prix, ils étaient sans aucun doute l’un des plus attendus de ces derniers temps. Et maintenant ils sont là !

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le Récompenses des Golden Globes Ils sont arrivés avec leur tapis rouge typique et bien connu. Deux heures avant la cérémonie, les acteurs, actrices et producteurs ont marché et posé devant les caméras. Avec leurs looks de gala les plus saisissants et les plus parfaits, ils ont brillé une fois de plus au raffiné hôtel The Beverly Hilton. Regardez les meilleures tenues!

Les meilleurs looks du tapis rouge des Golden Globes Awards 2023 :

Guillermo del Toro et Kim Morgan :

Le scénariste a remporté les Golden Globe Awards 2023 pour l’une de ses dernières créations : pinocchio. Le film a remporté le prix du meilleur film d’animation. Pour cette raison, il est arrivé avec sa femme. Toutes deux portent un smoking noir et elle porte une robe du même ton avec des volants sur la poitrine.

Eddie Redmayne :

L’acteur est arrivé sur le tapis rouge des Golden Globes Awards 2023 pour sa nomination dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle dans La bonne infirmière. Pendant son temps devant les caméras, il a posé dans un smoking noir avec une rose de la même couleur sur le front.

Andrew Garfield:

Partant toujours de son fanatisme pour la couleur, Andrew Garfield opte désormais pour un ton pastel mêlé de noir et une élégance incomparable, si caractéristique de lui. Et, avec sa sympathie bien connue, l’acteur a encore brillé sur le tapis rouge.

Ana de Armas :

La jeune actrice ne cesse d’éblouir avec ses tenues à chaque remise de prix. A cette occasion, elle a combiné une robe noire sur son dos avec un imprimé plein de couronnes, ses cheveux lâches et sans accessoires.

Selena Gomez:

Loin de sortir de l’ordinaire, l’actrice portait une robe noire avec une large échancrure sur le côté. De plus, il était combiné avec deux manches violettes extravagantes ainsi que sa queue. Ce look était complété par ses cheveux rassemblés, ses boucles d’oreilles pendantes et ses talons aiguilles noirs.

Jenna Ortega :

Avec une coupe de cheveux différente, Jenna Ortega était l’une des plus brillantes du tapis rouge. Non seulement pour sa sympathie, mais pour le choix de sa robe ouverte sur le devant avec une traîne ample et des transparences. Sans aucun doute un choix idéal pour une actrice qui a un bel avenir devant elle.

Julia Garner :

Propriétaire d’un style unique, Garner revient pour porter une robe surprenante. Au corps, mais en même temps ample dans sa jupe basse, elle était entièrement vêtue de rose avec des détails dorés. Bien sûr, le côté spectaculaire de ce look est sa combinaison de deux jupes et d’accessoires assortis avec les détails de votre choix.

Austin Butler :

L’acteur, star de Elvis, était l’un des plus attendus sur le tapis rouge et a sans aucun doute su briller. Avec une élégance surprenante, il a ébloui avec son choix d’un smoking noir et de chaussures assorties. Aussi, bien sûr, la mode pour un arc au lieu d’une cravate.

Anya Taylor Joie :

Avec son style unique, Anya a clairement indiqué qu’elle était capable de porter de belles pièces, car dans ce cas, elle a opté pour une tenue jaune divisée en deux. Avec un grand nœud dans le dos, une jupe tube et une coupe sur le côté, elle a enchanté tout le monde. En plus d’assortir sa tenue à ses cheveux, elle portait également une coiffure assortie pleine de délicatesse comme sa robe.

