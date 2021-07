Gojo mourra-t-il dans Jujutsu Kaisen ?

Jujutsu Kaisen est l’un des animes les plus votés pour son intrigue prometteuse. Il a de nombreuses directions à envoyer impliquant l’énergie maudite. Dans la suite du manga, nous avons vu la mort de certains sorciers jujutsu. Dans cet article, nous allons parler de la situation actuelle à Jujutsu Kaisen et comment cela implique la mort de Gojo.

L’article contient des spoilers, si vous n’avez pas lu le manga, continuez à vos risques et périls !

Les mangas Shonen sont connus pour leurs morts inattendues et leurs mystères. Il en va de même pour Jujutsu Kaisen. Le complot a conduit à la mort de Nanamin et Mai et selon les dernières informations, Nobara pourrait être le prochain ! Bien que sa mort ne soit pas confirmée, elle a été grièvement blessée en combattant Mahito. Nanamin et Mai font partie des personnages morts qui nous manqueront à jamais au moins jusqu’à la toute fin de Jujutsu Kaisen. Bien que Mai fasse toujours partie de Maki, son personnage était encore assez sauvage pour être manqué.

Lorsque Mahito et Gojo ont fait face à la mort, ils semblaient tous les deux avoir atteint une sorte d’illumination et une compréhension du noyau de l’énergie maudite. En conséquence, tous deux ont repoussé leurs limites et atteint un nouveau niveau. pic.twitter.com/JLa3FJ2z4J — HalJordanie | LIRE CHOUJIN X (@LanternsRequiem) 20 juillet 2021

Le complot a suivi certaines circonstances où Gojo Satoru, Itadori et les autres sont accusés d’avoir enfreint les règles de l’académie de Jujutsu, ignorant ainsi les anciens. Vous pouvez dire que Gojo n’a jamais accordé beaucoup d’importance aux demandes des anciens, mais leur mépris continu pourrait entraîner des problèmes inutiles.

PERSONNAGE ANIME DU JOUR (4) Gojo Satoru (Jujutsu Kaisen) « Mourir pour gagner et risquer la mort pour gagner sont complètement différents, Megumi. » pic.twitter.com/GlIYmzGY2x — rei-chan //🍡🍡 cr/cw : kaguya-sama l’amour est la guerre (@akaasoru_) 20 juillet 2021

Gojo Satoru a été vu pour la dernière fois piégé dans le royaume de la prison et ses ennuis ne s’arrêtent pas là, il a sûrement réussi à s’échapper de là, mais l’académie de jujutsu a marqué Gojo comme un criminel également exilé de la société de jujutsu. Geto a commencé à attaquer le Japon dans son ensemble et ses principales cibles sont Itadori Yuji et Gojo. Dans les prochains chapitres, nous pourrions assister à un véritable combat où nous verrons Geto les affronter tous les deux à la fois !. On peut l’appeler l’un des combats tant attendus depuis le début.

Gojo est sûrement l’un des puissants sorciers et sa force sera d’une grande aide pour sauver l’humanité des attaques des mauvais esprits maudits. Les retombées de l’incident de Shibuya ont été un échec massif pour Gojo et Itadori. Ils sont réputés faire face à ses conséquences. L’ordre d’exécution d’Itadori a été révoqué et l’armée de Geto attaque en masse.

Depuis que Gojo a été scellé, j’ai prédit que les squelettes de PR sont les occupants précédents qui se sont suicidés. Je pense cela parce que si le PR crachait des cadavres, alors Gojo pourrait peut-être inverser le temps au-delà de la mort et tromper le système. Sukuna a prouvé que cela était possible. pic.twitter.com/Xq1kRoUsay – 25 Ryōmen D. Sukuna ~ Shadz (@ShadzMangaOnly) 30 avril 2021

C’est tout à propos de Gojo. L’article sera mis à jour avec le temps. D’ici là, consultez notre page d’accueil.