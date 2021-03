«Godzilla vs. Kong ‘: Un choc des colosses de la culture pop qui nous donne tout ce qui devrait être exigé d’un film monstre géant

Le spectateur s’apparente aux films de monstres géants vous avez absolument raison dans le monde si vous décidez d’aborder cette nouvelle réincarnation avec prudence et scepticisme des histoires classiques de kaijus. Les précédents immédiats (c’est-à-dire ceux produits par Legendary et qui présentent la continuité de l’intrigue avec cette nouvelle bataille) n’ont pas toujours brillé, peut-être à la seule exception du superbe «Kong: Skull Island».

«Godzilla» (2014) était presque un drame émotionnel avec un monstre géant en arrière-plan, dans le style de la révélation indépendante qui a rendu célèbre son réalisateur, «Monsters». La taille de son saurien et les séquences de destruction écrasantes (mais rares), cependant, étaient mémorables. ‘Kong: l’île du Crâne ‘(2017) oui c’était rond, un film avec de multiples lectures, presque une «Apocalypse Now» avec un singe géant, et avec une action et un développement de personnage absolument vibrants. Son réalisateur, d’ailleurs, se lance maintenant dans l’adaptation de «Metal Gear Solid».

Le plus irrégulier des trois est le plus récent et le plus étroitement lié à celui-ci: « Godzilla: le roi des monstres » (2019) était un petit gâchis, avec des succès incontestables dérivés de sa liste impressionnante de monstres, mais avec le Too beaucoup l’accent sur les conflits humains, décidément loin de ce qui intéresse le spectateur d’un tel film. Par chance, ce nouveau ‘Godzilla vs. Kong ‘dirige le regard plus vers’ Skull Island ‘que vers les autres films de saurus radioactifs.

Cette fois, l’action tourne autour la recherche de la Terre creuse, un environnement presque mythique, situé à des milliers de kilomètres du cœur de la planète, et considéré comme l’habitat d’origine des monstres. Kong sera le guide involontaire de ce voyage, tandis que Godzilla commence à attaquer les humains pour des raisons inconnues. La confrontation entre les deux colosses est inévitable. Il dirige un Adam Wingard complètement rétabli de trébucher en tant que «Death Note».

Deux spectacles et une destination: poke

« Godzilla: le roi des monstres » a clairement indiqué qu’un film de monstres géants bronzant le dos pouvait également échouer si la perspective de ce que nous sommes allés dans la pièce était perdue: un excès d’humains et de leurs problèmes banals qui n’avaient souvent rien. à voir avec les créatures géantes, ou elles ne fonctionnaient tout simplement pas (tout le conflit Vera Farmiga était un désastre). Tout cela est poli ici en mettant les humains à l’arrière-plan, et en ne perdant pas de temps sur les conventions que nous prenons déjà pour acquis.

Par exemple, il y a une fille qui communique avec Kong. Héritant des leçons de ‘Kong: Skull Island’ et de son approche des relations du singe avec les humains, ici on sait déjà que la fille (on ne sait pas d’où elle vient) étant une amie de Kong, et à travers elle le reste est structuré des relations. Il n’y a pas de surexplications dont nous n’avons pas besoin. Autrement dit, le contraire du personnage de Millie Bobby Brown dans «King of the Monsters».

Mais l’important, les combats entre monstres géants, c’est ce qui donne vraiment vie au film: magnifiquement chorégraphié et édité, exceptionnellement intense pour les animations CGIAvec des coups de poing qui font mal grâce à une utilisation intelligente du montage et du son, ce sont les meilleurs matchs vus dans un film récent de la série. Ils sont également généreux en longueur, profitent grandement des scénarios et comportent des surprises, comme des monstres qui n’ont pas été vus dans les bandes-annonces et dont nous ne parlerons pas ici pour ne pas gâcher. Laissez-le en ce que le conflit entre Kong et Godzilla prend des nuances exaltantes (et des participants) dans le point culminant final.

Mais en plus, le film a un sens de l’émerveillement absolument captivant. Dans une tournure qui ne sera sans doute pas du goût des téléspectateurs les plus habitués à toute l’intrigue ayant une vraisemblance traditionnelle, le film a un noyau qui est pure aventure: le décor est changé en un fantasme où tout soupçon de crédibilité est perdu, mais cela est soulevé avec la littérature classique sur la pâte à papier comme référence. Et de plus, «Godzilla vs. Kong ‘n’ose rien surexpliquer, simplement pour laisser le spectateur s’émerveiller des décors et de la planification sensationnelle.

«Godzilla vs. Kong ‘n’est pas parfait et est peut-être un pas en dessous de’ Skull Island ‘parce que – encore une fois, le problème éternel – ses personnages humains ne sont pas aussi attrayants que dans cet immense holocauste de guerre. L’intrigue secondaire de Millie Bobby Brown n’est pas surchargée et il reste des additifs, comme son père superficiel. Ce sont cependant des problèmes secondaires: «Godzilla vs. Kong ‘est un rêve pour les fans de la kaiju eiga, et la preuve parfaite que le genre peut encore continuer à inventer et à exciter.