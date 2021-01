«  Godzilla vs Kong  » sortira maintenant dans les cinémas et HBO Max le 26 mars

Dans un grand changement, il a été annoncé que Godzilla contre Kong, le quatrième film de Legendary’s MonsterVerse, sortira désormais simultanément en salles et sur HBO Max sur 26 mars.

De nombreux films, comme nous nous en souvenons bien, ont été retardés l’année dernière en raison de la pandémie COVID en cours. Un de ces films était Godzilla contre Kong. Initialement prévu pour sortir en salles en novembre 2020, le film a été initialement repoussé à une heure indéterminée, mais nous savons maintenant que le film sortira en salles (celles qui sont ouvertes) et HBO Max sur 26 mars 2021.

Essentiellement, Godzilla contre Kong fait la même chose que Wonder Woman 1984 fait le jour de Noël, avec la sortie simultanée en salles et en streaming. Tout cela est bien beau, comme j’ai été très impatient de voir Godzilla contre Kong, mais je vois un problème de plus en plus gros avec cette mise à jour. Vous voyez, ce changement de dates de sortie signifie que nous sommes à environ deux mois d’un très gros film qui devienne disponible… et nous n’avons pas encore vu une seule bande-annonce ou promo pour cela. Nous, le grand public, en dehors d’une ou deux affiches teaser, n’avons littéralement aucune idée de ce à quoi ressemble ce film. Si une bande-annonce n’est pas disponible à la suite de son annonce, je vais commencer à avoir très peur de ce Godzilla contre Kong ressemble à. Parce qu’en règle générale, moins on voit un film avant sa sortie en salles, plus le film est susceptible d’être pire.

Cela étant dit, je suis heureux que nous n’ayons plus longtemps à attendre pour voir Godzilla contre Kong, même si je suis déçu de ne pas pouvoir voir cette épopée sur un grand écran sur lequel elle était sûrement destinée à être vue.

Que pensez-vous des nouvelles qui Godzilla contre Kong sort en salles et HBO Max en même temps 26 mars 2021?